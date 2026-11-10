La Altagracia acumula 232 casos confirmados de dengue; La Romana registra uno grave

El mosquito Aedes aegypti, el cual que transmite el dengue. ( ARCHIVO DL. )

La provincia La Altagracia acumuló 232 casos confirmados de dengue durante las primeras 42 semanas de 2026, frente a los nueve registrados en el mismo período de 2025, de acuerdo con los indicadores de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud Pública.

La demarcación también reportó 361 casos sospechosos, en comparación con los 52 notificados durante igual período del año anterior. La incidencia acumulada de casos confirmados pasó de 2.85 a 70.91 por cada 100,000 habitantes.

En La Romana también se registró un aumento de los casos confirmados, que pasaron de seis en 2025 a 44 en 2026. Los casos sospechosos aumentaron de 36 a 91. Además, la provincia notificó un caso grave de dengue, mientras que en el mismo período del año anterior no se registró ninguno.

En El Seibo, los casos confirmados pasaron de dos a 11, mientras que los sospechosos aumentaron de 12 a 20.

Por el contrario, San Pedro de Macorís registró una reducción de los casos confirmados, que pasaron de nueve en 2025 a siete en 2026. Los casos sospechosos también disminuyeron, de 36 a 23.

En Hato Mayor se reportaron tres casos confirmados durante las primeras 42 semanas de 2026, frente a dos en el mismo período de 2025. Los casos sospechosos aumentaron de siete a nueve.

Comportamiento nacional

En el ámbito nacional, el boletín epidemiológico registra 556 casos confirmados de dengue durante las primeras 42 semanas de 2026, frente a 267 en igual período de 2025.

Sin embargo, los casos sospechosos disminuyeron de 1,687 a 1,534. La incidencia acumulada de casos confirmados pasó de 3.08 a 6.24 por cada 100,000 habitantes.

En cuanto a las defunciones, el registro nacional reporta una muerte por dengue en 2026, frente a ninguna en 2025. En las cinco provincias de la región Este incluidas en esta información no se notificaron fallecimientos por la enfermedad durante las primeras 42 semanas de 2026.

Los datos corresponden al boletín epidemiológico de la semana 42, que comprende del 18 al 24 de octubre de 2026.

El Ministerio de Salud Pública advierte que la información es preliminar y puede modificarse tras la clasificación final de los casos, la búsqueda activa comunitaria y la revisión de otras fuentes oficiales.