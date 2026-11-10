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Muertes infantiles suben 104 % en La Altagracia y las maternas aumentan en San Pedro

Las muertes infantiles en La Altagracia pasaron de 28 a 57 durante las primeras 42 semanas de 2026, mientras que las defunciones maternas en San Pedro de Macorís aumentaron de dos a cinco, según el boletín epidemiológico

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    Muertes infantiles suben 104 % en La Altagracia y las maternas aumentan en San Pedro
    La mortalidad infantil continúa siendo uno de los principales desafíos pendientes del sistema de salud de la República Dominicana. (FOTO DE CANVA)

    La provincia La Altagracia registró 57 muertes infantiles durante las primeras 42 semanas de 2026, frente a las 28 notificadas en el mismo período de 2025, para un incremento de 104 %, de acuerdo con el boletín epidemiológico correspondiente a la semana 42 del Ministerio de Salud Pública.

    Del total de defunciones infantiles reportadas este año en esa demarcación, 47 correspondieron a muertes neonatales, frente a las 18 registradas durante el mismo período de 2025. La variación representa un aumento de 161 %.

    En contraste, las muertes maternas en La Altagracia disminuyeron de 15 en 2025 a 10 en 2026, para una reducción de 33 %.

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    En San Pedro de Macorís, las defunciones maternas aumentaron de dos a cinco, equivalente a un incremento de 150 %. No obstante, las muertes infantiles descendieron de 61 a 46, para una reducción de 25 %. En cuanto a las neonatales, pasaron de 51 a 45, lo que representa una disminución de 12 %.

    La Romana registró 34 muertes infantiles durante las primeras 42 semanas de 2026, frente a 31 en 2025, para un aumento de 10 %. Las defunciones neonatales también subieron, de 21 a 27, equivalente a un 29 %. Mientras, las muertes maternas disminuyeron de ocho a cinco, para una reducción de 38 %.

    • En El Seibo, las muertes infantiles se mantuvieron en cuatro durante ambos períodos, mientras que las defunciones neonatales también permanecieron en cuatro. Las muertes maternas bajaron de cuatro a dos, lo que representa una reducción de 50 %.

    Hato Mayor registró nueve muertes infantiles en 2026, la misma cantidad que en 2025. Las defunciones neonatales pasaron de siete a ocho, para un aumento de 14 %. En cuanto a las muertes maternas, disminuyeron de dos a una, equivalente a una reducción de 50 %.

    Comportamiento nacional

    En el ámbito nacional, el boletín reporta 1,623 muertes infantiles durante las primeras 42 semanas de 2026, frente a 1,622 en igual período de 2025, lo que representa una variación de 0 % según el porcentaje publicado en la tabla.

    Las muertes neonatales aumentaron de 1,335 a 1,366, para una variación de 2 %. En tanto, las defunciones maternas disminuyeron de 155 a 133, equivalente a una reducción de 14 %.

    Los datos corresponden al acumulado de las semanas epidemiológicas 1 a la 42 de cada año. El Ministerio de Salud Pública advierte que la información es preliminar y puede actualizarse tras la clasificación final de los casos, la búsqueda activa comunitaria y la revisión de otras fuentes oficiales.

    TEMAS -

      Periodista egresada de la UASD. Docente universitaria, con especialidad en Educación y Nuevas Tecnologías.