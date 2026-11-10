Muertes infantiles suben 104 % en La Altagracia y las maternas aumentan en San Pedro

La mortalidad infantil continúa siendo uno de los principales desafíos pendientes del sistema de salud de la República Dominicana. ( FOTO DE CANVA )

La provincia La Altagracia registró 57 muertes infantiles durante las primeras 42 semanas de 2026, frente a las 28 notificadas en el mismo período de 2025, para un incremento de 104 %, de acuerdo con el boletín epidemiológico correspondiente a la semana 42 del Ministerio de Salud Pública.

Del total de defunciones infantiles reportadas este año en esa demarcación, 47 correspondieron a muertes neonatales, frente a las 18 registradas durante el mismo período de 2025. La variación representa un aumento de 161 %.

En contraste, las muertes maternas en La Altagracia disminuyeron de 15 en 2025 a 10 en 2026, para una reducción de 33 %.

En San Pedro de Macorís, las defunciones maternas aumentaron de dos a cinco, equivalente a un incremento de 150 %. No obstante, las muertes infantiles descendieron de 61 a 46, para una reducción de 25 %. En cuanto a las neonatales, pasaron de 51 a 45, lo que representa una disminución de 12 %.

La Romana registró 34 muertes infantiles durante las primeras 42 semanas de 2026, frente a 31 en 2025, para un aumento de 10 %. Las defunciones neonatales también subieron, de 21 a 27, equivalente a un 29 %. Mientras, las muertes maternas disminuyeron de ocho a cinco, para una reducción de 38 %.

En El Seibo, las muertes infantiles se mantuvieron en cuatro durante ambos períodos, mientras que las defunciones neonatales también permanecieron en cuatro. Las muertes maternas bajaron de cuatro a dos, lo que representa una reducción de 50 %.

Hato Mayor registró nueve muertes infantiles en 2026, la misma cantidad que en 2025. Las defunciones neonatales pasaron de siete a ocho, para un aumento de 14 %. En cuanto a las muertes maternas, disminuyeron de dos a una, equivalente a una reducción de 50 %.

Comportamiento nacional

En el ámbito nacional, el boletín reporta 1,623 muertes infantiles durante las primeras 42 semanas de 2026, frente a 1,622 en igual período de 2025, lo que representa una variación de 0 % según el porcentaje publicado en la tabla.

Las muertes neonatales aumentaron de 1,335 a 1,366, para una variación de 2 %. En tanto, las defunciones maternas disminuyeron de 155 a 133, equivalente a una reducción de 14 %.

Los datos corresponden al acumulado de las semanas epidemiológicas 1 a la 42 de cada año. El Ministerio de Salud Pública advierte que la información es preliminar y puede actualizarse tras la clasificación final de los casos, la búsqueda activa comunitaria y la revisión de otras fuentes oficiales.