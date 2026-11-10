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Sociedad de Nefrología propone actualizar tarifas de servicios renales ante aumento de costos

La falta de respuesta de las ARS a la solicitud de Sodonef ha llevado a la necesidad urgente de revisar las tarifas de diálisis, que no cubren los costos de atención

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    Sociedad de Nefrología propone actualizar tarifas de servicios renales ante aumento de costos
    Paciente recibe diálisis. (IMAGEN SUMINISTRADA)

    La Sociedad Dominicana de Nefrología (Sodonef) informó este martes que presentó formalmente una propuesta de actualización del tarifario de los servicios y procedimientos nefrológicos, al considerar que los valores actuales no responden a los costos operativos de la atención especializada.

    La entidad dio a conocer la iniciativa mediante una nota de prensa, con motivo de la conmemoración de su 44 aniversario, en la que también rindió homenaje a los fundadores de la organización.

    Sodonef explicó que presentó la propuesta tras realizar gestiones ante la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) y las administradoras de riesgos de salud (ARS), sin que hasta el momento haya recibido respuesta a su solicitud de actualización.

    • La sociedad manifestó que la revisión de las tarifas es impostergable debido al incremento de los costos de atención y al prolongado período sin una actualización integral de los paquetes de diálisis.
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    Propuesta de actualización

    La entidad indicó que los montos que pagan las ARS por las terapias de hemodiálisis no reflejan los costos reales de operación, situación que, según advirtió, genera presión económica sobre las unidades que ofrecen estos servicios.

    La propuesta contempla nuevos valores de referencia para los distintos procedimientos que realizan los nefrólogos, bajo un esquema en el que las ARS cubrirían la parte correspondiente y los usuarios asumirían la diferencia, conforme a los mecanismos de cobertura y los acuerdos aplicables.

    Con esta iniciativa, Sodonef busca que se reconozcan los costos de los servicios especializados y se garantice la sostenibilidad de la atención a pacientes con enfermedades renales.

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