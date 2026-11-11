¿Cuándo se considera grave el dengue? Salud Pública explica las señales de alerta

Un colaborador de Salud Pública realiza trabajos para evitar propagación del dengue. ( FOTO CEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA. )

El dengue puede provocar complicaciones que ponen en riesgo la vida de los pacientes. Por ello, reconocer las señales de gravedad y acudir oportunamente a un centro de salud es fundamental para evitar consecuencias mayores.

De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública, se considera dengue grave cuando el paciente presenta una o más de las siguientes manifestaciones:

Choque o dificultad respiratoria : debido a una extravasación grave de plasma.

Sangrado grave : según la evaluación del médico tratante .

Compromiso grave de órganos: como daño hepático o miocarditis, entre otras complicaciones.

La institución advierte que estos cuadros requieren hospitalización y atención en una unidad de cuidados intensivos (UCI).

Asimismo, exhorta a las personas que presenten fiebre, dolor de cabeza, malestar general u otros síntomas compatibles con la enfermedad a acudir oportunamente al centro de salud más cercano y evitar la automedicación.

Medidas de prevención

Para reducir el riesgo de transmisión, Salud Pública recuerda la importancia de evitar la acumulación de agua en recipientes y otros espacios que puedan convertirse en criaderos del mosquito transmisor del dengue.

También recomienda mantener limpios los entornos y eliminar los depósitos de agua donde pueda reproducirse el mosquito.

Dengue en República Dominicana

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, informó que República Dominicana mantiene los indicadores de dengue dentro de la zona de éxito del corredor endémico, con niveles de transmisión por debajo de lo esperado, mientras se intensifican las acciones de vigilancia epidemiológica, prevención y control del mosquito transmisor en todo el territorio nacional.

"En el mundo entero estamos viendo un aumento importante de los casos de dengue en muchas regiones y las condiciones climáticas que se avecinan podrían favorecer todavía más la reproducción del mosquito. Sin embargo, en República Dominicana nos mantenemos dentro del corredor endémico, en zona de éxito, con indicadores por debajo de los niveles que registra gran parte de la región. Esto es resultado del trabajo constante que estamos realizando junto a todo el sistema de salud", expresó el funcionario.

Atallah también indicó que las intervenciones reforzadas en la provincia La Altagracia han permitido reducir los casos de dengue, tras el despliegue de un equipo de respuesta ante el aumento registrado en esa demarcación.

Hasta la semana epidemiológica 42, República Dominicana acumulaba 556 casos confirmados de dengue.

En el ámbito regional, hasta la semana epidemiológica 41, las Américas habían notificado 1,877,925 casos sospechosos de dengue, un 54 % menos que en el mismo período de 2025 y un 61 % por debajo del promedio de los últimos cinco años.

De ese total, 591,619 casos fueron confirmados por laboratorio, 3,963 correspondieron a dengue grave y se registraron 639 defunciones.