Colegio Médico espera respuestas del Gobierno a sus demandas en las próximas semanas

El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), el doctor Luis Alberto Peña Núñez. ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Luis Alberto Peña Núñez, informó este viernes que el gobierno se habría comprometido a evaluar el pliego reivindicativo presentado por el gremio y ofrecer una respuesta en las próximas semanas.

Peña Núñez explicó que, durante el encuentro sostenido la tarde del jueves con el presidente Luis Abinader, expusieron las demandas de los médicos, relacionadas con sus condiciones laborales y las dificultades que afectan los servicios de salud en los hospitales públicos.

Según indicó, el Poder Ejecutivo analizará el impacto económico de las solicitudes y el presupuesto disponible antes de fijar una posición sobre cada una de ellas.

El presidente del CMD valoró la receptividad de Abinader y aseguró que durante la reunión también hubo observaciones y compromisos respecto a los planteamientos presentados.

Demandas principales

Entre las principales reivindicaciones figuran el pago de incentivos por antigüedad, el aumento de las tarifas de las guardias presenciales, la inclusión de médicos sonografistas en determinados beneficios y la restitución del incentivo por distancia para los profesionales que laboran en Samaná y Sánchez.

El gremio también solicitó fortalecer la seguridad hospitalaria, mejorar las condiciones de los centros de salud y permitir que los hospitales de autogestión puedan acceder al Fondo 100 para realizar nombramientos y ejecutar obras.

Asimismo, planteó la nivelación salarial de los médicos que trabajan en instituciones como el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio Público, además de impulsar una propuesta de atención primaria junto con la Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria.

Reclaman al Intrant el pago de deuda

Durante el encuentro, el CMD también reclamó el pago de una deuda de 27 millones de pesos que, según el gremio, mantiene pendiente el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

Peña Núñez manifestó que esperan recibir una respuesta sobre este caso en las próximas semanas.

En materia de infraestructura hospitalaria, el presidente del gremio señaló que persisten problemas en centros como el hospital Padre Billini y otros establecimientos de la red pública.

También cuestionó que todavía no se haya solucionado la avería del tomógrafo del hospital Vinicio Calventi, pese a que, según afirmó, la situación fue denunciada hace ocho meses.

El CMD planteó, además, la necesidad de avanzar en proyectos relacionados con las becas médicas a través del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), el examen de residencias médicas y distintas iniciativas legislativas vinculadas al ejercicio profesional.

Peña Núñez dijo que la directiva espera recibir respuestas progresivas a sus solicitudes y mantener el diálogo con el Gobierno en una nueva reunión que, según estimó, se celebraría en las próximas semanas.