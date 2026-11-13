Salud Pública reporta reducción de 83 % en la incidencia de malaria en el país

Una enfermera realizando un análisis. ( MAGNIFIC.COM )

La incidencia acumulada de malaria en República Dominicana se redujo un 83 % en comparación con el mismo período del año anterior, al pasar de 9.60 a 1.67 casos por cada 100,000 habitantes, de acuerdo a lo informado por el Ministerio de Salud Pública.

Según el boletín de la Dirección de Epidemiología (DIEPI), durante la semana epidemiológica 43 se confirmaron cinco casos de la enfermedad, con lo que el acumulado de este año asciende a 152.

La institución atribuyó la reducción a la vigilancia activa y a las intervenciones focalizadas en comunidades donde se han identificado casos, que incluyen la búsqueda de personas con fiebre, el tratamiento oportuno de los pacientes y el control de los focos de transmisión.

Medidas anunciadas

Entre las medidas también figuran fumigaciones focalizadas, aplicación de larvicidas e identificación de criaderos del mosquito Anopheles, transmisor de la malaria, así como orientación sobre el uso de mosquiteros y repelentes.

En cuanto al dengue, Salud Pública notificó 49 casos confirmados durante la semana epidemiológica 43.

Ante esta situación, reiteró el llamado a eliminar recipientes que acumulen agua, mantener los tanques tapados y lavar periódicamente los envases utilizados para almacenar agua en los hogares.

En esa misma semana no se confirmaron casos de leptospirosis. Sin embargo, el acumulado anual se mantiene en 305, con una incidencia de 3.34 por cada 100,000 habitantes.

El país continúa sin registrar casos de cólera en lo que va de 2026.

Mortalidad materna e infantil

El boletín también reportó cinco muertes maternas durante la semana epidemiológica 43, para un acumulado de 137 en lo que va de año.

Asimismo, se confirmaron 37 muertes infantiles, con las que el total anual asciende a 1,666.

Como parte de las acciones para reducir estos indicadores, el Ministerio informó que refuerza la capacitación de médicos especialistas y personal asistencial de 21 hospitales docentes distribuidos en 12 provincias.

La iniciativa busca contribuir a la meta de reducir a cero las muertes maternas evitables.