El SNS inicia el remozamiento de 14 centros de atención primaria en Santiago y Valverde

Al centro, el director ejecutivo del SNS, Julio Landrón, durante el acto de inicio de los trabajos de remozamiento de 14 centros de primer nivel de atención. Le acompañaron funcionarios. ( CORTESÍA DEL SNS )

El Servicio Nacional de Salud (SNS) inició los trabajos de remozamiento simultáneo de 14 centros de primer nivel de atención en las provincias Santiago y Valverde, con el compromiso de que las instalaciones estén terminadas, climatizadas y equipadas antes de abril de 2027.

El director ejecutivo del SNS, doctor Julio Landrón, informó que 12 de los establecimientos corresponden a comunidades de Santiago y dos a la provincia Valverde, donde se ejecutarán las intervenciones como parte del programa de mejoramiento de la infraestructura de atención primaria.

Durante el acto de primer palazo, realizado en el Centro de Primer Nivel Don Lilo Vázquez, en el municipio de Puñal, Landrón explicó que los trabajos fueron licitados y adjudicados, y que los ingenieros contratistas tienen depositado en sus cuentas bancarias el 20 % correspondiente al avance inicial.

"Los ingenieros ya hace más de un mes tienen el 20 % reglamentario en su cuenta de banco. O sea, que ellos pueden comenzar mañana mismo sin ninguna excusa", expresó el funcionario al conversar con periodistas antes de la actividad.

Indicó que los contratos establecen un plazo de cuatro meses para completar las intervenciones y pidió a las comunidades y a las direcciones regionales de salud dar seguimiento al cumplimiento del cronograma.

Landrón explicó que los centros deberán ser desocupados temporalmente para facilitar los trabajos, por lo que solicitó a las autoridades sanitarias coordinar con las comunidades la reubicación provisional de los servicios médicos.

El funcionario señaló que las intervenciones no se limitarán a reparaciones de paredes, techos y ventanas, sino que contemplan la adecuación de espacios, climatización y equipamiento para mejorar las condiciones en que reciben atención los pacientes y trabajan los colaboradores de la red pública.

Los 12 centros de primer nivel de atención de Santiago incluidos en el proyecto están ubicados en El Rubio, Manaclas, La Cidra, Bejucal de Jánico, San Nicolás, Rincón de Piedra, Baitoa, Don Lilo Vázquez, Colorado, Villa Nueva, El Limón y Palmar Arriba.

En Valverde, los trabajos abarcarán los centros de Bejucal de Maizal y Damajagua.

Otros proyectos hospitalarios en Santiago

Durante sus declaraciones, Landrón adelantó que el SNS anunciará en las próximas semanas nuevos proyectos de remozamiento para establecimientos hospitalarios de Cienfuegos y Santiago Oeste.

También informó que en diciembre se ofrecerán detalles sobre el proyecto de la unidad de quemados de Santiago, prevista para el Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez.

Mencionó, además, los proyectos de intervención de los hospitales de Pedro García, La Canela y Arturo Grullón.

Sobre este último, indicó que se contempla reorganizar las salas para incorporar espacios semiprivados y aumentar la capacidad de cuidados intensivos.

El director del SNS también se refirió a la situación del hospital de Licey al Medio, cuyos trabajos fueron retirados a los contratistas anteriores por incumplimiento.

Aseguró que un nuevo ingeniero se encuentra trabajando en la obra y que esperan entregarla durante los primeros diez días de diciembre.

SNS activa protocolos ante dengue

Al ser preguntado sobre el incremento de los casos de dengue reportado en el boletín epidemiológico, Landrón afirmó que el SNS mantiene activados los protocolos de atención y acompaña al Ministerio de Salud Pública en las acciones de prevención.

Exhortó a la población a eliminar recipientes que acumulen agua, mantener tapados los tanques y tinacos y utilizar cloro para evitar la reproducción del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.

Aseguró que la red pública cuenta con los equipos preparados y las guías de manejo para atender a los pacientes que requieran asistencia por la enfermedad.