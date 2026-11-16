DIDA solicitó a Sisalril que el copago a médicos tenga tope de RD$500 a 1,500, ¿lo logrará?

¿Qué posibilidades de éxito tiene la reciente solicitud sometida por la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) para que el copago tenga un tope de 500 a 1,500 pesos dependiendo de la especialidad? Junto a esta solicitud el organismo también le ha pedido que elimine el doble cobro por consulta y resultados médicos.

En el pasado, la Sisalril ha accedido a solicitudes de la DIDA para corregir prácticas irregulares en el sistema de salud, entre ellas los cobros indebidos, la exigencia de fotografías para autorizar coberturas y los pagos adicionales que algunos prestadores trasladan a los pacientes por desacuerdos con las aseguradoras. Esas peticiones se convirtieron en circulares y resoluciones.

Estos precedentes sirven de referencia ante la nueva propuesta presentada por la DIDA para que la Sisalril establezca límites a las diferencias que pagan los afiliados cuando acuden a consultas médicas, especialmente con especialistas, donde los montos pueden alcanzar hasta los 5,000 pesos.

Las acogidas

Entre las disposiciones adoptadas por la Sisalril, a solicitud de la DIDA, figura la Circular SSRL-INT-2025-000687, del 22 de mayo de 2025, que establece directrices contra las prácticas de cobros indebidos a los afiliados del Seguro Familiar de Salud y del Seguro de Riesgos Laborales. La medida fue reiterada por la Superintendencia en septiembre de 2026.

También está la Circular SSRL-INT-2025-001714, del 18 de agosto de 2025, que prohíbe a las ARS, los prestadores y el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril) exigir fotografías a los afiliados como condición para autorizar coberturas, en protección de su dignidad, intimidad y datos de salud.

Otra respuesta fue la Circular SSRL-INT-2026-002957, de septiembre de 2026, que obliga a los prestadores a entregar comprobantes de los pagos recibidos y a ofrecer, según su capacidad operativa, medios electrónicos como tarjetas y transferencias.

Esta disposición responde a las denuncias de la DIDA sobre consultorios que exigían pagos exclusivamente en efectivo, una práctica que dificultaba a los afiliados demostrar los montos entregados y reclamar cuando consideraban que se les había cobrado por encima de lo autorizado por su aseguradora.

La misma circular establece que los desacuerdos entre las ARS y los prestadores por tarifas, honorarios, auditorías, glosas u objeciones no pueden trasladarse a los pacientes mediante cobros adicionales, retención de documentos o suspensión de servicios. La Circular SSRL-INT-2026-002960, de agosto de 2026, también reforzó que las objeciones y glosas deben resolverse entre las aseguradoras y los prestadores.

Según explicó la institución a Diario Libre, durante el último año ha compartido con la Superintendencia alrededor de 1,491 incidencias relacionadas con irregularidades de los Prestadores de Servicios de Salud (PSS), entre ellas cobros por encima de lo establecido, retención de pacientes y documentos.

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