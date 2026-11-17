El consumo de bebidas azucaradas en niños dominicanos alcanza el 70.4 % según la encuesta nacional. ( IMAGEN REALIZADA CON IA. )

El 70.4 % de los niños dominicanos de seis a 23 meses consumió bebidas azucaradas durante el día anterior a la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (Enhogar-mics 2025), según los resultados publicados por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

La investigación establece que el consumo aumenta a medida que los niños crecen. Entre los bebés de seis a ocho meses, el 52.6 % recibió alguna bebida azucarada durante el día anterior a la entrevista.

La proporción aumenta al 69.2 % entre los niños de nueve a once meses, se sitúa en el 69.8 % entre los de 12 a 17 meses y alcanza el 80.4 % entre los de 18 a 23 meses.

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El indicador utilizado por la encuesta incluye bebidas comerciales endulzadas, refrescos, bebidas preparadas en el hogar con endulzantes y jugos de frutas, incluso aquellos elaborados con 100 % de fruta y sin azúcar añadida.

Los resultados proceden de una muestra de 1,808 niños de seis a 23 meses, cuyas madres o personas cuidadoras informaron sobre los alimentos y líquidos consumidos el día anterior.

Riesgos identificados por los CDC

La caries dental es uno de los riesgos mejor documentados del consumo frecuente de bebidas con azúcares añadidos durante la infancia.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) también relacionan el consumo frecuente de estas bebidas con el aumento de peso, la obesidad y, a largo plazo, un mayor riesgo de diabetes tipo 2 y otras enfermedades metabólicas.

La Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) advierte, además, que el consumo de jugos durante el primer año de vida no ofrece beneficios nutricionales adicionales frente a la fruta entera y puede aumentar el riesgo de caries y favorecer la preferencia por sabores dulces.

El consumo es mayor entre los niños pobres

La Enhogar-Mics 2025 revela que las bebidas azucaradas tienen mayor presencia en la alimentación de los niños de hogares con menores recursos económicos.

Entre los niños del quintil más pobre, el 76.6 % consumió alguna de estas bebidas durante el día anterior a la encuesta, frente al 66.3 % de los hogares más ricos.

La diferencia alcanza 10.3 puntos porcentuales.

En el segundo quintil económico, el consumo fue del 67.3 %; en el grupo medio, del 69.1 %; y en el cuarto quintil, del 70.2 %.

Las diferencias también aparecen entre las zonas urbanas y rurales.

En el campo, el 73 % de los niños consumió bebidas azucaradas, frente al 69.3 % registrado en las ciudades.

Por sexo, los porcentajes son prácticamente iguales: 70.2 % entre los niños y 70.6 % entre las niñas.

Regiones con mayor consumo

La región Cibao Norte, integrada por Santiago, Puerto Plata y Espaillat, registra la mayor proporción de niños de seis a 23 meses que consumieron bebidas azucaradas, con el 76.2 %.

Le siguen Cibao Nordeste, con el 75.7 %; Valdesia, con el 73.6 %; y Yuma, con el 73.4 %.

En Ozama o Metropolitana, que comprende el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, el consumo alcanza el 70.4 %, igual al promedio nacional.

Las proporciones más bajas aparecen en Enriquillo, con el 58.3 %, y El Valle, con el 58.6 %.

Entre Cibao Norte y Enriquillo existe una diferencia de 17.9 puntos porcentuales.

Consumo de alimentos poco saludables

Más de la mitad consume alimentos poco saludables entre los 18 y 23 meses

La encuesta también examinó el consumo de determinados alimentos considerados poco saludables, entre ellos dulces y otros productos con elevados contenidos de azúcar, sal o grasas no saludables.

El 38.5 % de los niños de seis a 23 meses consumió alguno de esos alimentos durante el día anterior a la entrevista.

El porcentaje aumenta con la edad. Entre los bebés de seis a ocho meses alcanza el 20.7 %, mientras que entre los niños de 18 a 23 meses llega al 53.8 %.

En las zonas rurales, el consumo de estos alimentos alcanza el 42.7 %, frente al 36.8 % en las urbanas.

Cibao Norte presenta nuevamente el porcentaje regional más elevado, con el 44.5 %. Le siguen Cibao Sur, con el 40.8 %, y Yuma, con el 39.8 %.

A diferencia de las bebidas azucaradas, el consumo de estos alimentos presenta porcentajes prácticamente iguales entre los niños de los hogares más pobres y los más ricos: 41 % y 41.1 %, respectivamente.

Falta de frutas y verduras

Otro resultado establece que el 25.7 % de los niños de seis a 23 meses no consumió ninguna fruta ni verdura durante el día anterior a la encuesta.

Entre los bebés de seis a ocho meses, la proporción alcanza el 38.2 %. En los niños de 18 a 23 meses desciende al 21 %.

La diferencia económica es considerable. El 36.4 % de los niños del quintil más pobre no consumió frutas ni verduras, frente al 17.7 % de los más ricos.

En Cibao Sur, el porcentaje llega al 37.3 %, mientras que en Cibao Nordeste alcanza el 36 % y en Enriquillo, el 34.8 %.

La encuesta también establece que el 39.4 % de los niños de seis a 23 meses consumió alimentos de cuatro o menos de los ocho grupos alimentarios evaluados, condición identificada por el estudio como pobreza alimentaria infantil.

Entre los niños del quintil más pobre, el indicador alcanza el 47.7 %, frente al 30.6 % del grupo más rico.

Por regiones, Cibao Nordeste registra la mayor proporción de pobreza alimentaria infantil, con el 53 %, seguida de Cibao Sur, con el 48.4 %, y El Valle, con el 47.1 %.

El informe también distingue la pobreza alimentaria infantil severa, definida como el consumo de alimentos de dos o menos grupos durante el día anterior. Esta condición afecta al 12 % de los niños de seis a 23 meses.