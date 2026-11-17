La menstruación lleva consigo irremediablemente dolores a los que algunas mujeres les afectan más que a otras. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

La ENHOGAR-MICS 2025 revela que el 8.9 % de las mujeres tuvo dificultades para participar en actividades laborales durante su última menstruación y el 6.8 % enfrentó problemas en actividades educativas.

El 45.4 % de las mujeres dominicanas de 15 a 49 años que necesitó aliviar el dolor menstrual no reportó haber conseguido hacerlo durante su último período, según los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR-MICS 2025).

La investigación, realizada por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), establece que solamente el 54.6 % de las mujeres que necesitó reducir el dolor relacionado con la menstruación logró hacerlo.

La encuesta entrevistó a 17,898 mujeres que habían menstruado durante los doce meses anteriores al levantamiento. De ellas, 16,423 necesitaron aliviar el dolor durante su último período.

Entre todas las mujeres que menstruaron, el 41.6 % declaró que no consiguió reducir el dolor cuando lo necesitó, el 50.1 % pudo aliviarlo y el 8.1 % no experimentó dolor menstrual.

Los resultados también muestran dificultades para participar en actividades cotidianas durante la menstruación.

El 8.9 % de las mujeres que habitualmente participa en actividades laborales reportó problemas para hacerlo durante su último período. En el caso de la educación o formación, el porcentaje alcanzó el 6.8 %, mientras que el 8.7 % tuvo dificultades para participar en actividades sociales.

En conjunto, el 11.7 % de las mujeres que normalmente participa en alguna de esas actividades registró problemas en al menos una de ellas debido a su última menstruación.

Las dificultades afectan especialmente a las adolescentes en el ámbito educativo.

Entre las jóvenes de 15 a 19 años que habitualmente participan en actividades educativas, el 11.6 % tuvo problemas durante su última menstruación. La proporción aumentó al 12.6 % entre las adolescentes de 15 a 17 años.

Esto representa casi el doble del promedio nacional del 6.8 % correspondiente a las mujeres de 15 a 49 años que suelen participar en actividades educativas.

En las actividades sociales, el 11.3 % de las adolescentes de 15 a 19 años reportó dificultades, frente al 8.7 % nacional.

Las cifras corresponden a problemas experimentados durante la menstruación, sin atribuirlos exclusivamente al dolor.

Las diferencias regionales

La capacidad de aliviar el dolor menstrual presenta diferencias entre las regiones.

En Cibao Sur, el 60.9 % de las mujeres que necesitó reducir el dolor consiguió hacerlo, la proporción más elevada del país.

Le siguen Cibao Noroeste, con el 59.4 %, e Higuamo, con el 59.1 %.

Los porcentajes más bajos corresponden a Enriquillo, con el 52.2 %; Valdesia, con el 52.6 %; y Ozama o Metropolitana, con el 52.8 %.

En consecuencia, en estas tres regiones casi la mitad de las mujeres que necesitó aliviar el dolor menstrual no reportó haberlo conseguido.

Por edades, las adolescentes de 15 a 19 años presentan la mayor proporción de alivio, con el 59.1 %, mientras que entre las mujeres de 40 a 49 años disminuye al 52.2 %.

Las diferencias económicas son menos pronunciadas y no siguen una relación uniforme con el nivel de riqueza.

En el quintil de menor riqueza, el 52.3 % de las mujeres que necesitó aliviar el dolor lo consiguió, frente al 51.6 % del quintil más rico.

La mayor proporción aparece en el grupo económico medio, con el 57.5 %.

El acceso a productos de higiene muestra una desigualdad mayor.

El 7.1 % de las mujeres que había menstruado durante los doce meses anteriores declaró que no contó con suficientes materiales menstruales para cambiarlos con la frecuencia deseada.

Entre las mujeres del quintil más pobre, esa proporción alcanza el 18.4 %, ocho veces el 2.3 % registrado entre las más ricas.

La región Yuma registra el mayor porcentaje de mujeres sin materiales suficientes, con el 10 %, frente al 4.3 % de Cibao Nordeste.

En cuanto a la privacidad, el 19.6 % de las mujeres manifestó preocupación de que alguien pudiera verla mientras cambiaba sus materiales menstruales en casa.

La proporción aumenta al 26.8 % entre las adolescentes de 15 a 17 años, mientras que entre las mujeres del quintil más pobre llega al 22.6 %.

Otro resultado establece que el 92.9 % de las mujeres se sentiría cómoda buscando ayuda de personal de salud ante una preocupación relacionada con su menstruación.

Sin embargo, entre las mujeres de hogares cuya persona jefa no tiene escolaridad o solamente cursó educación inicial, el 28.3 % declaró que no se sentiría cómoda solicitando esa asistencia.

La encuesta también revela que el 16.2 % de las mujeres no conocía qué era la menstruación antes de experimentar su primer período. Entre las mujeres del quintil más pobre, el porcentaje alcanza el 26.3 %, frente al 8.7 % del grupo más rico.

Los resultados de la ENHOGAR-MICS 2025 muestran que las dificultades relacionadas con la menstruación van más allá del manejo del dolor y alcanzan la participación laboral, educativa y social, así como las condiciones de higiene, privacidad y acceso a información.