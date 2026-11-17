El embarazo adolescente sigue siendo un reto en la República Dominicana. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Una de cada cinco adolescentes de 15 a 19 años de la región Enriquillo ya ha tenido un hijo o está embarazada por primera vez, una proporción que supera ampliamente el promedio de República Dominicana y que coloca a esta zona del suroeste como la de mayor incidencia de maternidad temprana.

Según la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR-MICS 2025), el 20.3 % de las adolescentes de Enriquillo se encuentra en alguna de esas condiciones, frente al 12.2 % registrado a escala nacional.

La región, integrada por las provincias Barahona, Bahoruco, Independencia y Pedernales, supera el promedio dominicano en 8.1 puntos porcentuales.

Los resultados muestran que el 18.2 % de las adolescentes de Enriquillo ya había tenido al menos un hijo nacido vivo, mientras que otro 2 % estaba embarazada por primera vez cuando fue entrevistada.

La diferencia es todavía mayor al compararla con Cibao Sur, formada por La Vega, Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel, donde el 9 % de las adolescentes había comenzado la maternidad.

Esto significa que la proporción de Enriquillo es más del doble de la registrada en Cibao Sur, con una diferencia de 11.3 puntos porcentuales.

Después de Enriquillo, las mayores proporciones corresponden a El Valle, con el 14.6 %; Yuma, con el 14.5 %; y Cibao Nordeste, con el 14.1 %.

En Cibao Norte el porcentaje es del 12.7 %, mientras que en Ozama o Metropolitana, integrada por el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, se sitúa en el 11.2 %.

Una reducción importante desde 2014

Aunque Enriquillo mantiene la mayor proporción de maternidad adolescente, los resultados de las últimas tres encuestas ENHOGAR-MICS muestran una disminución sostenida.

En 2014, el 35.2 % de las adolescentes de la región había tenido un hijo o estaba embarazada por primera vez, frente al promedio nacional del 21.2 %.

Cinco años después, en 2019, la proporción de Enriquillo descendió al 27.6 %, mientras que el promedio dominicano se situó en el 18.9 %.

Para 2025, el indicador regional disminuyó al 20.3 % y el nacional al 12.2 %.

Durante esos once años, Enriquillo redujo la proporción de adolescentes que habían comenzado la maternidad en 14.9 puntos porcentuales, equivalente a una disminución relativa del 42.3 %.

El promedio nacional también experimentó una reducción importante, al pasar del 21.2 % al 12.2 %.

Sin embargo, la distancia entre Enriquillo y el conjunto del país persiste. En 2014 era de 14 puntos porcentuales; en 2019, de 8.7; y en 2025, de 8.1.

La tasa de nacimientos también es la más alta

La ENHOGAR-MICS 2025 establece que Enriquillo registra 81 nacimientos por cada 1,000 adolescentes de 15 a 19 años, frente a una tasa nacional de 46.

La cifra regional casi triplica la de Cibao Sur, donde se producen 29 nacimientos por cada 1,000 adolescentes.

En 2014, Enriquillo registraba 149 nacimientos por cada 1,000 adolescentes. La tasa descendió a 116 en 2019 y a 81 en 2025.

La encuesta revela también importantes diferencias económicas. Entre las adolescentes del quintil más pobre del país, el 23.6 % ya había tenido un hijo o estaba embarazada por primera vez, frente al 2.9 % del quintil más rico.

Los resultados muestran que, pese a la reducción de la maternidad temprana durante la última década, Enriquillo continúa siendo la región donde una mayor proporción de adolescentes ha tenido un hijo o cursa su primer embarazo.