Una pareja camina tomada de la mano por una de las calles de la Zona Colonial de Santo Domingo. ( FOTOGRAFÍA GENERADA CON IA )

Una de cada cinco adolescentes de 15 a 19 años que vive en unión tiene una pareja diez o más años mayor. La proporción apenas ha cambiado desde 2019, según la ENHOGAR-MICS 2025.

El 56.9 % de las adolescentes dominicanas de 15 a 19 años casadas o en unión tiene una pareja que le lleva al menos cinco años de edad, una situación que persiste en el país a pesar de la reducción de las uniones tempranas durante la última década.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (Enhogar-mics 2025), el 21.4 % de las adolescentes unidas tiene una pareja diez o más años mayor, mientras que el 35.5 % convive con un hombre entre cinco y nueve años mayor.

Los resultados, publicados por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), muestran que solamente el 39.8 % de las adolescentes unidas tiene una pareja entre cero y cuatro años mayor. En el 3.3 % de los casos, el hombre es más joven.

La encuesta identificó a 352 adolescentes de 15 a 19 años casadas o unidas, dentro de una muestra de 2,905 jóvenes de ese grupo de edad.

Una realidad que apenas cambia

La diferencia de edad entre las adolescentes y sus parejas ha variado poco durante los últimos once años.

Según la ENHOGAR-MICS 2014, el 23.4 % de las adolescentes unidas tenía una pareja diez o más años mayor. En 2019, la proporción descendió al 21 %, mientras que en 2025 se situó en el 21.4 %.

Esto representa una reducción de apenas dos puntos porcentuales desde 2014 y un ligero incremento de 0.4 puntos respecto a 2019.

La proporción de adolescentes cuyas parejas les llevan entre cinco y nueve años también permanece prácticamente invariable: 35 % en 2014, 34.7 % en 2019 y 35.5 % en 2025.

En conjunto, las adolescentes con parejas cinco o más años mayores representaban el 58.4 % en 2014, el 55.7 % en 2019 y el 56.9 % en 2025.

Los datos indican que, aunque las uniones tempranas han disminuido, las diferencias de edad dentro de estas relaciones mantienen niveles similares a los registrados hace más de una década.

Yuma presenta la mayor diferencia

Las mayores proporciones de adolescentes unidas con hombres diez o más años mayores aparecen en Yuma, integrada por La Romana, La Altagracia y El Seibo.

En esa región, el porcentaje alcanza el 38.6 %, seguida de Higuamo, con el 31.3 %, y Cibao Sur, con el 24.6 %.

Ozama o Metropolitana registra un 22.4 %, mientras que Cibao Norte alcanza el 20 %.

En las zonas rurales, el 25.5 % de las adolescentes unidas tiene una pareja diez o más años mayor, frente al 19.2 % de las zonas urbanas.

Las cifras regionales proceden de grupos reducidos de entrevistadas. En Yuma, por ejemplo, el resultado corresponde a 43 adolescentes unidas.

Las uniones son más frecuentes entre las adolescentes pobres

La encuesta también revela que el 12.1 % de las adolescentes de 15 a 19 años está casada o vive en unión.

La proporción alcanza el 22.8 % entre las jóvenes del quintil de menor riqueza, frente al 2.6 % del grupo más rico.

En las zonas rurales, el 15 % de las adolescentes está unido, comparado con el 11 % en las urbanas.

El Valle presenta la mayor proporción regional, con el 19 %, seguida de Yuma, con el 17.9 %, y Enriquillo, con el 15.7 %.

La investigación establece, además, que el 27.6 % de las mujeres de 20 a 24 años inició una unión antes de cumplir los 18 años, mientras que el 9.5 % lo hizo antes de los 15.

Entre las mujeres jóvenes del quintil más pobre, casi la mitad, el 49.9 %, comenzó una unión antes de los 18 años, frente al 12.9 % del grupo más rico.

La Ley 1-21 prohibió en 2021 el matrimonio de menores de 18 años en República Dominicana. Sin embargo, las uniones informales continúan presentes.

Los resultados de 2025 muestran que la frecuencia de estas uniones ha disminuido, pero más de la mitad de las adolescentes que conviven en pareja sigue manteniendo relaciones con hombres que les llevan cinco años o más de edad, una proporción prácticamente igual a la registrada en las encuestas de 2014 y 2019.