La Asociación Dominicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor llamó a verificar las credenciales de quienes ofrecen servicios de salud. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE, )

La Asociación Dominicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor alertó sobre personas que se promocionan como especialistas en el manejo del dolor sin contar con formación médica ni acreditaciones profesionales para ofrecer estos servicios.

La entidad manifestó su preocupación tras las denuncias presentadas en el programa de investigación de la periodista Nuria Piera, en las que se expusieron casos de personas que ofrecen tratamientos contra el dolor sin ser médicos ni tener preparación académica en esa área.

Según la asociación, algunas de estas personas utilizarían métodos diagnósticos sin validación científica y administrarían o comercializarían medicamentos y sustancias sin el respaldo científico ni el registro sanitario correspondiente.

También advirtió sobre la oferta de servicios de cuidados paliativos y procedimientos intervencionistas sin que se puedan acreditar las credenciales académicas y profesionales de quienes los realizan.

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Riesgos para los pacientes

La organización explicó que el tratamiento del dolor, particularmente en pacientes con condiciones crónicas, requiere diagnósticos precisos, conocimientos médicos especializados y procedimientos sustentados en evidencia científica.

Advirtió que recibir atención de personas sin la preparación necesaria puede provocar complicaciones graves, consecuencias irreversibles y afectar la calidad de vida de los pacientes.

En ese sentido, sostuvo que la medicina del dolor, los cuidados paliativos y las técnicas intervencionistas no deben ejercerse de manera empírica ni sustentarse exclusivamente en cursos breves, talleres informales o certificaciones sin respaldo universitario.

Credenciales profesionales

La Asociación Dominicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor indicó que quienes ejercen estas prácticas deben contar con título de doctor en Medicina, una especialidad médica base reconocida y estudios superiores formales en el área correspondiente.

Entre las especialidades que mencionó figuran anestesiología, neurocirugía, reumatología y medicina interna.

Asimismo, recomendó a la población verificar el título médico, el exequátur y la formación especializada de los profesionales antes de someterse a cualquier procedimiento o tratamiento.

La entidad también exhortó a las autoridades sanitarias a mantener una vigilancia activa para detectar y enfrentar el ejercicio irregular de estas prácticas.

Finalmente, reiteró su compromiso con la educación médica continua y la seguridad de los pacientes, y puso a disposición de la ciudadanía sus canales institucionales para orientar sobre las credenciales de quienes ofrecen servicios especializados en el manejo del dolor.