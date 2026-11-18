Luis Alberto Peña Núñez, director del CMD, junto a la Junta Directiva Nacional del Colegio Médico Dominicano en la rueda de prensa del miércoles 18 de noviembre. ( CEDIDA POR EL COLEGIO MÉDICO DOMINICANO )

El Colegio Médico Dominicano (CMD) declaró este miércoles " persona no grata " al director de la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), Elías Báez , a quien acusa de mantener una campaña de ataques y descalificaciones contra los galenos del país.

Durante una rueda de prensa, el presidente del gremio, Luis Alberto Peña Núñez , rechazó lo que calificó como " ataques constantes e irresponsables de Báez ", a quien señaló por presuntamente desacreditar y maltratar la labor de los profesionales de la medicina.

El CMD cuestionó, además, la actuación de Báez frente a las dificultades que enfrentan los afiliados al sistema de seguridad social, especialmente cuando las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) niegan coberturas de estudios diagnósticos, cirugías, medicamentos y otros tratamientos.

"¿Dónde está su defensa cuando los pacientes se quedan sin cobertura en medio de tratamientos de cáncer, enfermedades catastróficas, fallas renales, afecciones cardíacas o estancias prolongadas en la UCI? (...) Su silencio cómplice al proteger otros sectores resulta conveniente para sólo atacar a los médicos", expresó el galeno, en declaraciones compartidas por el CMD en sus redes sociales.

Cuestiona costo de consultas

Asimismo, defendió las condiciones económicas de los profesionales de la salud y sostuvo que el sector trabaja "con salarios de miseria y tarifas por consultas indignas, cuando lo justo y técnico reconocido por estudios económicos es que una consulta médica sea valorada entre 2,000 y 4,000 pesos".

Ante la presunta campaña de descrédito a la que hizo referencia, dijo que la Junta Directiva Nacional del Colegio Médico Dominicano ha tomado la "firme e irrevocable decisión de declararlo persona no grata ante la comunidad médica".

Asimismo, advirtió que en los próximos días se reservarán el derecho de iniciar acciones gremiales y legales que correspondan en contra del director de la DIDA.