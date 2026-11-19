El Movimiento Médico Doctor Tejada Florentino acusó al Gobierno de intentar desviar la atención de las deficiencias del sistema sanitario dominicano y responsabilizar a los profesionales de la medicina de los problemas que afectan los servicios de salud, en medio de la controversia por los cobros a pacientes y las denuncias de irregularidades millonarias en el Servicio Nacional de Salud (SNS).

La organización rechazó este jueves lo que calificó como una campaña de descrédito contra los médicos, a raíz de las declaraciones del director de la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), Elías Báez, sobre los cobros adicionales que realizan algunos profesionales a pacientes afiliados a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).

El movimiento sostuvo que se pretende presentar a los médicos como responsables de las deficiencias del sistema sanitario, mientras, según afirmó, se dejan de lado problemas como el deterioro de los hospitales, la falta de personal, el desempleo médico y las limitaciones en la cobertura de los servicios de salud.

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"Se quiere buscar un chivo expiatorio. Eso somos nosotros, los médicos, a quienes hay que culpar", expresó la organización, que consideró que las críticas dirigidas al sector buscan desviar la atención de las dificultades que enfrenta la población para recibir atención médica.

El movimiento también cuestionó las declaraciones de Báez sobre los honorarios médicos y su postura frente a los cobros adicionales, al considerar que el funcionario desconoce las condiciones en las que trabajan los profesionales y las disposiciones que rigen el sistema de seguridad social.

Cuestiona tarifas y condiciones de los médicos

La organización defendió los honorarios que reciben los médicos y afirmó que las tarifas de consultas y procedimientos permanecen rezagadas frente al costo de la vida.

De acuerdo con sus representantes, los médicos de atención primaria reciben alrededor de RD$88,500 mensuales en promedio, monto que, según indicaron, se reduce a unos RD$66,000 después de los descuentos.

El movimiento cuestionó que las tarifas de algunos servicios se mantengan tomando como referencia disposiciones de hace más de 16 años, sin que se hayan ajustado proporcionalmente a la inflación ni a las condiciones económicas actuales.

Asimismo, rechazó que se pretenda establecer restricciones a los cobros adicionales que realizan los médicos sin discutir previamente las condiciones de contratación, los pagos de las aseguradoras y los costos de los servicios profesionales.

Denuncia desempleo y falta de oportunidades para médicos jóvenes

El Movimiento Médico Doctor Tejada Florentino también llamó la atención sobre la cantidad de profesionales que egresan de las universidades y las dificultades que enfrentan para acceder a una plaza de trabajo o a una especialidad.

Según expuso, alrededor de 4,500 médicos jóvenes quedan cada año sin lograr acceder a una residencia médica, mientras unas 11 universidades del país forman profesionales de la medicina y aproximadamente 35,000 estudiantes cursan esa carrera.

La organización consideró que esta situación agrava el desempleo médico y cuestionó la falta de oportunidades laborales para profesionales que, después de años de formación, no consiguen incorporarse al sistema de salud.

Critica condiciones de hospitales públicos

El movimiento también señaló las precariedades de los hospitales públicos, la falta de personal sanitario y las condiciones de seguridad en las que desempeñan sus labores los médicos.

Afirmó que en algunos centros se han reducido los mecanismos de seguridad destinados a proteger a los profesionales, en medio de conflictos y confrontaciones entre pacientes y personal médico.

En ese sentido, sostuvo que las deficiencias del sistema no pueden atribuirse exclusivamente a los médicos, sino que requieren cambios estructurales, mayor inversión y mejores condiciones para los trabajadores y los pacientes.

La organización reiteró que la discusión sobre la seguridad social debe centrarse en garantizar los derechos de los afiliados, mejorar la cobertura, revisar las tarifas médicas y asegurar condiciones dignas para los prestadores de servicios de salud.