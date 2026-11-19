Tras dedicar 34 años de su vida al sistema público de salud, Ana Francisca Batista Cuevas, una licenciada en enfermería de 65 años de edad, denunció que fue desvinculada de sus funciones en el Hospital Municipal de Cabral mientras disfrutaba de sus vacaciones.

La medida motivó una protesta realizada este miércoles en la explanada frontal del Hospital Municipal de Cabral, donde se congregaron sus compañeros de labores y representantes de diversas organizaciones gremiales para reclamar a las autoridades sanitarias la revisión de su caso y su inmediata reincorporación al centro hospitalario.

Batista Cuevas explicó que había presentado su renuncia como encargada del Departamento de Enfermería del hospital, pero no a sus funciones como enfermera, las cuales pretendía continuar ejerciendo.

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La profesional responsabilizó a Fiordaliza Pérez, directora de Enfermería del Servicio Regional de Salud Enriquillo (SRSEN), de haber tramitado su renuncia al cargo departamental como si se tratara de una dimisión definitiva del Servicio Nacional de Salud (SNS).

"Me han violentado todos mis derechos al cancelarme mientras estaba de vacaciones", expresó Batista Cuevas.

Tildan de injustificada la desvinculación

Ruth Féliz Méndez, representante del gremio de enfermería, calificó de injustificada la desvinculación y solicitó a las autoridades reconsiderar la decisión, tomando en cuenta la trayectoria laboral de la profesional y el respeto a sus derechos laborales.

Los dirigentes gremiales cuestionaron las circunstancias en las que se produjo la cancelación e invocaron el artículo 53 de la Ley 41-08 de Función Pública, relativo al derecho a vacaciones de los servidores públicos.

Los manifestantes hicieron un llamado a los doctores Julio César Landrón de la Rosa, director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), y Alfonzo Herasme Trinidad, director del Servicio Regional de Salud Enriquillo, para que intervengan en el caso y dispongan la reposición de la enfermera.