Julio Landrón, director ejecutivo del SNS (derecha), aseguró que el hospital municipal de Paraíso, en Barahona, será inaugurado en diciembre de este año, tras casi tres años de trabajos de reconstrucción y remozamiento. ( DIARIO LIBRE/OMAR MEDINA )

El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, aseguró este jueves que el Hospital Municipal Programa de Asistencia a Paraíso (PAP), en Paraíso, provincia Barahona, actualmente sometido a un proceso de reconstrucción y remozamiento, será inaugurado en diciembre de este año.

El funcionario ofreció estas declaraciones durante un recorrido realizado por la provincia de Barahona, en el que abordó los avances y las dificultades que han enfrentado varias infraestructuras hospitalarias.

Landrón explicó que los trabajos en el centro asistencial han confrontado inconvenientes relacionados con los ingenieros responsables de la obra, pero adelantó que las labores estructurales se intensificarán dentro de una o dos semanas.

Asimismo, sostuvo que el presidente Luis Abinader le ha encomendado la responsabilidad de entregar el establecimiento sanitario antes de enero de 2027.

"Si Dios lo permite, y Dios lo va a permitir", expresó el funcionario al reiterar su compromiso con la terminación del hospital antes de finalizar el presente año.

Equipamiento del hospital

El titular del SNS indicó que ya se han iniciado los preparativos para el equipamiento del establecimiento de salud, para lo cual, según recordó, se habrían destinado alrededor de 57 millones de pesos, y parte de los equipos comenzaron a ser enviados hacia Paraíso.

Landrón manifestó que, además del compromiso gubernamental, mantiene vínculos familiares y sentimentales con ese municipio, donde falleció su abuelo.

Casi tres años de espera

La reconstrucción del hospital de Paraíso se ha prolongado durante cerca de tres años, situación que ha obligado a ofrecer servicios médicos de manera provisional en una vivienda ubicada en el sector Las Caobas.

La culminación de la infraestructura hospitalaria constituye una de las principales demandas de los habitantes de Paraíso, quienes esperan disponer de instalaciones adecuadas para recibir atención médica.