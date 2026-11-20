La doctora Dhamelisse Then, directora del centro, recibe el galardón de manos del director del SNS, doctor Julio Landrón. ( SUMINISTRADA POR EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD )

El Hospital Pediátrico Doctor Hugo Mendoza obtuvo la mayor cantidad de galardones en la categoría de hospitales de autogestión del Programa de Desempeño SNS 2026, por sus resultados en calidad asistencial, gestión administrativa, finanzas y atención a los usuarios.

La directora general del centro, Dhamelisse Then, destacó que entre enero y octubre de este año el hospital registró una tasa de mortalidad de 0.84 por cada 100 egresos y un índice de satisfacción de los usuarios de 97.7 %.

En materia financiera, informó que la institución mantiene deuda cero con sus proveedores desde abril de 2023 y que su facturación bruta aumentó un 64.7 % respecto a 2025.

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El hospital también reportó una glosa general de 1.49 %, indicador correspondiente a las objeciones de pago de las administradoras de riesgos de salud (ARS). En la evaluación de su portal de transparencia obtuvo una puntuación de 99.07.

Millones en exoneraciones a pacientes

Como parte de sus medidas de apoyo a pacientes de escasos recursos, el centro destinó RD$66.6 millones a exoneraciones, descuentos y subsidios para facilitar el acceso a los servicios pediátricos.

Then agradeció el respaldo del director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, y señaló que el acompañamiento institucional contribuye a fortalecer la gestión y la atención a niños y adolescentes.

La directora recordó que el hospital ha recibido reconocimientos consecutivos en los programas de desempeño del SNS y en el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública para el sector Salud (Sismap Salud). A principios de 2026 también obtuvo, por tercera ocasión, la categoría Oro del Premio Iberoamericano de la Calidad, otorgado por Fundibeq.

Then atribuyó los resultados al trabajo de los equipos médicos, de enfermería y administrativos del centro.