Fachada del Hospital Infantil Regional Universitario Dr. Arturo Grullón, donde fue puesto en funcionamiento el programa ( ANEUDY TAVÁREZ )

El Programa de Medicamentos de Alto Costo inició este viernes, en el Hospital Infantil Regional Universitario Arturo Grullón, de Santiago, un programa de profilaxis para pacientes con hemofilia.

Carlos Sánchez, director del Programa de Medicamentos de Alto Costo, informó que la iniciativa busca prevenir los episodios de sangrado y evitar complicaciones de salud en los niños que padecen esta enfermedad.

Indicó que la iniciativa beneficiará inicialmente a 15 niños atendidos en ese centro hospitalario, con una inversión de RD$13 millones anuales.

Sánchez explicó que el programa representa un cambio en la forma de tratar la enfermedad, ya que los pacientes dejarán de recibir medicamentos únicamente cuando presenten episodios de sangrado y comenzarán a recibirlos de manera preventiva y continua.

El funcionario indicó que, a escala nacional, el programa contempla una inversión de RD$35 millones anuales y beneficiará inicialmente a 38 pacientes, incluidos aquellos que reciben atención en hospitales de Santo Domingo.

Destacó que uno de los beneficios de la iniciativa es que determinados medicamentos podrán ser administrados en los hogares por las madres de los niños, lo que facilitará el tratamiento y reducirá los desplazamientos frecuentes a los centros de salud.

Sostuvo que la profilaxis permitirá que los menores desarrollen sus actividades cotidianas, asistan a clases y participen en actividades recreativas sin las limitaciones que provocan los episodios hemorrágicos.

El director del Programa de Medicamentos de Alto Costo estimó que el tratamiento de los 15 pacientes que serán atendidos inicialmente en el hospital Arturo Grullón representa un desembolso aproximado de RD$1.3 millones mensuales, aunque precisó que el costo varía según los medicamentos que requiera cada niño.

Sánchez aseguró que los medicamentos y los recursos económicos están disponibles para garantizar el acceso al tratamiento profiláctico a los niños que lo necesiten en el país.

Dos años de espera

Por su parte, Edwin Montán, director del Hospital Infantil Arturo Grullón, expresó su satisfacción por el inicio de la iniciativa en ese centro de salud y señaló que llevaban dos años esperando su puesta en marcha.

Montán valoró el apoyo de las autoridades para garantizar el acceso a medicamentos de alto costo, necesarios para mejorar la calidad de vida de los pacientes con hemofilia.

El lanzamiento contó con la participación de las familias de los niños beneficiarios, a quienes se les entregaron documentos que acreditan su incorporación al programa y garantizan su permanencia en este.