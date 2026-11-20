El doctor Asmin Aquino habla sobre las muertes de pacientes durante cirugías. ( DIARIO LIBRE / LUDUIS TAPIA )

El presidente de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética (Sodocipre), Asmín Aquino Rodríguez, calificó como una "pandilla de delincuentes" a quienes facilitan que personas sin formación médica realicen procedimientos quirúrgicos.

Consideró que tanto quienes realizan las operaciones como quienes colaboran durante las intervenciones ponen en peligro la vida de los pacientes y deben responder ante la justicia.

"Cuando una persona que no es médica se atreve a hacer una cirugía porque haya visto o porque haya trabajado en un quirófano por un tiempo, eso es un intento de asesinato", expresó Aquino al referirse a personas que realizan operaciones sin contar con la preparación profesional necesaria.

El presidente de Sodocipre también cuestionó la participación de otros profesionales de la salud en estas prácticas, especialmente de quienes administran anestesia y colaboran con personas que no están capacitadas para operar.

"Cuando un anestesiólogo le da anestesia a ese individuo y ese individuo lleva a un ayudante y trabaja con una enfermera, para mí es una asociación de malhechores. Entonces, inmediatamente hay una asociación de malhechores, una pandilla de delincuentes. Ya el Ministerio Público tiene que actuar", sostuvo.

Aquino consideró que el problema no se limita a la persona que realiza la cirugía, sino que también involucra a quienes hacen posible que una intervención de este tipo se lleve a cabo sin las garantías profesionales y sanitarias correspondientes.

Sus declaraciones se producen en medio de la preocupación por las prácticas irregulares en el sector de la cirugía estética, tras la muerte de Yaribel Reyes, de 21 años, luego de someterse a una liposucción en el Centro Médico Dr. Escaño, en Gazcue.

Tras el fallecimiento, el Ministerio de Salud Pública informó sobre irregularidades relacionadas con parte del personal que participó en el procedimiento y modificaciones no autorizadas en la infraestructura del establecimiento.

Pide intervención del Estado

Aquino sostuvo que la responsabilidad de garantizar la seguridad de los pacientes recae en tres actores: el Estado, los médicos y los propios ciudadanos. Sin embargo, atribuyó a las autoridades la obligación principal de impedir que personas sin preparación médica realicen intervenciones quirúrgicas.

Explicó que corresponde al Ministerio de Salud Pública verificar que los centros estén habilitados para ofrecer estos servicios, que sus quirófanos cumplan con los requisitos establecidos y que los profesionales que trabajan en ellos estén debidamente autorizados.

También criticó que las inspecciones se realicen después de una tragedia, en lugar de mantener una supervisión preventiva de los establecimientos.

"No es posible que aquí simplemente se vaya a visitar un centro después que suceda la fatalidad. Eso no es una medicina preventiva", manifestó.

A su juicio, las autoridades deben actuar antes de que ocurran nuevos casos, mediante la fiscalización de los centros y la intervención frente a quienes ofrecen procedimientos quirúrgicos sin contar con las credenciales necesarias.

Advierte sobre engaños a pacientes

El presidente de Sodocipre recomendó a las personas que tienen previsto someterse a una cirugía estética verificar la preparación del profesional y consultar el directorio de la sociedad.

Indicó que la entidad cuenta con alrededor de 310 miembros y advirtió que algunas personas afirman en sus redes sociales que pertenecen a la organización sin estar registradas.

"Existen personas que ponen en su red que pertenecen a la Sociedad de Cirugía Plástica y Reconstructiva. Y no es cierto", afirmó.

Aquino aclaró que la organización no tiene entre sus atribuciones comprobar si una clínica está habilitada, pues esa responsabilidad corresponde al Ministerio de Salud Pública.

Explicó que, cuando reciben información sobre posibles irregularidades relacionadas con un médico, verifican si pertenece a la sociedad y, de ser así, investigan la situación dentro de sus competencias.

Asimismo, señaló que los pacientes deben comprobar que el establecimiento donde serán intervenidos cuente con autorización sanitaria y disponga de las condiciones necesarias para responder ante una emergencia.

"Hacerse una cirugía no es como ir a un salón de belleza", expresó al insistir en que la cirugía plástica requiere años de formación especializada.

Finalmente, Aquino consideró que el paciente es quien menos responsabilidad tiene en este problema, porque confía su salud a un profesional y espera que las autoridades garanticen que la intervención se realice en condiciones adecuadas.