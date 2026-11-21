El centro médico clausurado por Salud Pública permanece cerrado en el sector Rafey, al suroeste de Santiago. ( CÉSAR JIMÉNEZ/ DIARIO LIBRE )

El Ministerio de Salud Pública clausuró un centro médico que operaba en el sector Rafey, al suroeste de Santiago, por carecer de la habilitación sanitaria requerida y tras detectar irregularidades en el almacenamiento de medicamentos y otras condiciones de funcionamiento.

La medida fue ejecutada por la Dirección Provincial de Salud Santiago I, luego de una inspección de la Dirección Regional Norte de Habilitación, que identificó deficiencias en el establecimiento, donde se ofrecían consultas y se atendían emergencias.

Irregularidades detectadas

Entre los hallazgos comunicados por las autoridades figuran medicamentos vencidos y fármacos almacenados en una misma nevera junto a jugos, alimentos y otros productos, condiciones que no corresponden al manejo adecuado de esos insumos.

También se reportaron irregularidades relacionadas con la documentación del personal, las condiciones de las instalaciones y la presunta emisión de recetas médicas falsas.

El establecimiento no tenía un letrero que lo identificara como centro médico y se presentaba ante el público como una fundación, pese a que, según las autoridades, ofrecía servicios de salud.

Durante un recorrido realizado este sábado por Diario Libre en Rafey, se observó que el centro funciona en una edificación con apariencia de vivienda, adaptada para ofrecer servicios médicos.

El inmueble tiene un portón grande de color verde, en el que permanece colocado un aviso del Ministerio de Salud Pública que informa sobre la clausura por violación a la Ley General de Salud.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/21/whatsapp-image-2026-11-21-at-10334-pm-7547e32c.jpeg Imagen delSalud Pública clausuró centro médico.

Reacciones comunitarias

En la comunidad, residentes consultados expresaron preocupación por el cierre y defendieron la labor del médico identificado por ellos como Johnny Velázquez, a quien atribuyen haber ofrecido atención a personas que no tenían recursos para pagar una consulta o adquirir medicamentos.

Yanry Valdés Jean Louis, comunitario de la parte suroeste de Rafey, pidió que se investiguen las circunstancias de la intervención y aseguró que el médico colaboraba con residentes de la zona.

"Si una persona no tiene para una receta, el doctor no le cobra", expresó.

Jean Luis Valdez, comunitario, sostuvo que existen diferencias entre algunos vecinos y el médico, aunque dijo desconocer las razones específicas de la denuncia que habría motivado la inspección.

El comunitario afirmó que, según su conocimiento, el centro había comenzado a funcionar durante este año y que contaba con autorización para reabrir. Sin embargo, no presentó documentos que permitieran comprobar esa afirmación.

José René Peralta, quien se identificó como presidente de la junta de vecinos, también defendió los servicios que ofrecía el establecimiento y dijo que representaba una ayuda para personas de escasos recursos.

"Usted llega ahí aunque no llegue con un centavo, él lo va a atender", manifestó.

Peralta indicó que no conocía todos los detalles de las irregularidades señaladas por Salud Pública, pero consideró necesario buscar una solución para que la comunidad no pierda esa alternativa de atención.

Durante la visita de Diario Libre no fue posible contactar al médico señalado por los comunitarios como responsable del establecimiento para conocer su posición sobre la clausura, las autorizaciones con las que habría operado y los señalamientos de las autoridades sanitarias.

La intervención fue encabezada por la doctora Anyi Franco, encargada regional de Habilitación, con el acompañamiento de la Dirección Provincial de Salud Santiago I, dirigida por el doctor Víctor Méndez. La clausura estuvo a cargo de esa dirección provincial.

El centro permanece cerrado mientras los comunitarios esperan que se esclarezcan las circunstancias de la intervención y la situación del establecimiento.