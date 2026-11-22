Representantes de los gremios periodísticos y autoridades sanitarias durante el coloquio sobre periodismo, ética y VIH organizado por Conavihsida en Santiago. ( CEDIDA POR CONAVIHSIDA )

Las seccionales de Santiago del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) asumieron el compromiso de promover una cobertura informativa sobre el VIH libre de prejuicios y estigmas, durante un encuentro organizado por el Consejo Nacional para el VIH y el Sida (Conavihsida).

El compromiso fue expresado durante el coloquio "Periodismo, Ética y Desafío de la Verdad", en el que participaron representantes de los gremios periodísticos, autoridades sanitarias y organizaciones sociales.

Compromiso de los periodistas

El secretario general del CDP en Santiago, Carlos Arroyo, llamó a los periodistas a verificar las informaciones relacionadas con el VIH y contribuir a combatir los prejuicios y la desinformación que circulan en los medios de comunicación y las redes sociales.

"Los periodistas estamos llamados a ser agentes de prevención y de cambio", expresó Arroyo, al referirse a la persistencia de la desinformación y los estigmas sobre las personas que viven con el virus.

El dirigente gremial también solicitó a Conavihsida y a las organizaciones vinculadas a la respuesta nacional contra el VIH a mantener programas de capacitación para los comunicadores y facilitarles datos actualizados.

De su lado, el secretario general del SNTP en Santiago, José Batista, destacó la responsabilidad de los comunicadores de transmitir información precisa a través de la prensa escrita, la radio, la televisión y las plataformas digitales.

"Nosotros, como comunicadores, estamos en la entera disposición de difundir cualquier tipo de material que sea educativo para la sociedad", manifestó.

Papel de Conavihsida

En representación del director ejecutivo de Conavihsida, Enrique González, la subdirectora de la institución, doctora Jhoanne Muñoz, destacó la importancia de los medios de comunicación en la difusión de información científica sobre el VIH.

Muñoz sostuvo que la población necesita conocer las formas de transmisión del virus, las alternativas de tratamiento y los avances en materia de prevención, a partir de fuentes oficiales y acreditadas.

También llamó a promover la realización de pruebas de VIH y evitar que el temor al rechazo o la discriminación impida a las personas conocer su condición de salud.

Participación de organizaciones

A la actividad asistieron Josué Caminero y Mabelle Ureña, del Servicio Regional de Salud Cibao Norte; Anaquely Vicente, de Supérate, y Yoelina Muñoz, de la Fundación Raymond.

También contó con el respaldo del dirigente periodístico santiaguero Juan Carlos Bisonó.

El cierre estuvo a cargo de Humberto López, de la División de Poblaciones Clave de Conavihsida, quien destacó que durante el encuentro se abordaron la ética, la dignidad y la responsabilidad de los periodistas al informar sobre las personas que viven con VIH.