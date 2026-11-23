El Hospital Municipal Las Lagunas de Nisibón. ( CEDIDA POR SNS. )

Los residentes de Las Lagunas de Nisibón tendrán que esperar hasta los primeros cuatro meses de 2027 para disponer de un tomógrafo en el nuevo hospital municipal, aunque el establecimiento comenzará a ofrecer consultas, estudios de imágenes diagnósticas y laboratorio clínico el próximo 20 de diciembre.

El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, informó que el equipo será instalado durante ese período para ampliar la capacidad diagnóstica del Hospital Municipal Las Lagunas de Nisibón y evitar que los pacientes tengan que trasladarse hasta Higüey para realizarse estudios de tomografía.

El funcionario ofreció la información durante la entrega del centro, encabezada el pasado viernes por el presidente Luis Abinader.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/23/whatsapp-image-2026-11-23-at-104713-am-3-95f01837.jpeg Quirófanodel Hospital Municipal Las Lagunas de Nisibón.

De acuerdo con el cronograma del SNS, entre el 1 y el 10 de diciembre se capacitará al personal sanitario, mientras que el día 15 se recibirán las áreas y los equipos médicos. Cinco días después comenzarán las consultas externas, los servicios de imágenes y las pruebas de laboratorio.

Servicios de salud disponibles

La apertura general del establecimiento está prevista para el 5 de enero de 2027, cuando entrarán en funcionamiento los demás servicios contemplados en su cartera.

Especialistas y servicios

Landrón explicó que el hospital ofrecerá atención materno-infantil y servicios clínico-quirúrgicos, con especialistas en ginecología, pediatría, cirugía, anestesiología y ortopedia.

El centro tendrá capacidad para realizar intervenciones quirúrgicas y atender distintas situaciones de salud. Los pacientes serán referidos a otros establecimientos cuando sus condiciones clínicas o la complejidad de una emergencia superen su capacidad de respuesta.

El director del SNS también anunció que los residentes de Las Lagunas de Nisibón tendrán prioridad en el proceso de contratación del personal, de acuerdo con las necesidades del hospital.

Instalaciones del hospital

El establecimiento tiene aproximadamente 4,000 metros cuadrados de construcción y una inversión superior a RD$1,200 millones, incluyendo la obra civil y el equipamiento médico, según los datos ofrecidos durante el acto de entrega.

Dispone de 26 camas de hospitalización, siete cubículos de emergencia, nueve consultorios y una Unidad de Cuidados Intensivos con cuatro camas, dos para adultos y dos neonatales.

También cuenta con dos quirófanos, áreas de maternidad e inmunizaciones, así como servicios de laboratorio clínico, imágenes diagnósticas, anatomía patológica, farmacia y atención a pacientes con tuberculosis.

Durante la actividad, Abinader anunció que una parte de las antiguas instalaciones hospitalarias será habilitada como centro de diagnóstico para ampliar la oferta de servicios en la comunidad.

El mandatario también exhortó a los residentes a involucrarse en el cuidado del establecimiento mediante un voluntariado con representantes de las iglesias, juntas de vecinos, empresarios y otros sectores comunitarios.