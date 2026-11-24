Uno de los primeros pasos es comprobar que el profesional que realizará la intervención tenga formación y acreditación en cirugía plástica. La Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética (Sodocipre) dispone de un directorio en su página web con los especialistas miembros de esa entidad. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Una fotografía del antes y el después, una promoción atractiva o las recomendaciones de otras personas no son suficientes para confiarle a alguien una intervención quirúrgica. Antes de entrar a un quirófano, los pacientes pueden comprobar si el profesional que realizará la operación está calificado y si el establecimiento cuenta con autorización para ofrecer esos servicios.

La muerte de Yaribel Reyes, una joven de 21 años que falleció el pasado 13 de noviembre luego de someterse a una liposucción en el Centro Médico Dr. Escaño, en Gascue, vuelve a poner sobre la mesa el tema del riesgo que conlleva una cirugía plástica.

Tras el fallecimiento, el Ministerio de Salud Pública inspeccionó el establecimiento y encontró que parte del personal que participó en la intervención no figuraba como registrado ni aprobado en la plantilla de recursos humanos autorizada.

Las autoridades también detectaron modificaciones en la infraestructura del centro que no estaban contempladas en los planos depositados ni contaban con la autorización correspondiente. A raíz de estos hallazgos, ordenaron el cierre inmediato de sus quirófanos.

Aunque las irregularidades detectadas no han sido establecidas como causa de la muerte de Reyes, cuyo caso permanece bajo investigación, los hallazgos plantean una pregunta importante para quienes consideran someterse a una cirugía estética: ¿cómo comprobar que el médico y la clínica cumplen con los requisitos para realizarla?

Verificación del cirujano

Uno de los primeros pasos es comprobar que el profesional que realizará la intervención tenga formación y acreditación en cirugía plástica. La Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética (Sodocipre) dispone de un directorio en su página web con los especialistas miembros de esa entidad.

Para realizar la consulta, el interesado debe:

Entrar a la página oficial de Sodocipre : https://sodocipre.net/cirujanos-plasticos-miembros-de-sodocipre/

Seleccionar la opción para consultar los cirujanos plásticos calificados .

Escribir el nombre o apellido del médico en el buscador .

Comprobar si aparece en el listado y consultar su perfil profesional.

La plataforma ofrece información sobre los especialistas registrados y los centros de salud donde prestan servicios.

El presidente de Sodocipre, Asmín Aquino Rodríguez, recomendó consultar ese directorio antes de elegir a un profesional. Indicó que la entidad cuenta con alrededor de 310 miembros y advirtió que algunas personas se promocionan en redes sociales como integrantes de la sociedad sin estar registradas.

"Existen personas que ponen en su red que pertenecen a la Sociedad de Cirugía Plástica y Reconstructiva, Sodocipre. Y no es cierto", afirmó.

Además de consultar el directorio, es importante solicitar al médico su número de exequátur y comprobar que cuenta con la especialidad correspondiente. No basta con que se presente como cirujano plástico o tenga experiencia ofreciendo procedimientos estéticos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/20/20112026-doctor-asmin--aquino-habla-sobre-las-muertes-de-pacientes-durante--cirugias-luduis-tapia2-ed2debe0.jpg El presidente de Sodocipre, Asmín Aquino Rodríguez. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

Aquino advirtió sobre los riesgos de las intervenciones realizadas por personas sin formación médica. También cuestionó la participación de otros trabajadores de la salud que, según dijo, facilitan que estos individuos puedan operar.

"Cuando una persona que no es médica se atreve a hacer una cirugía porque haya visto o porque haya trabajado en un quirófano por un tiempo, eso es un intento de asesinato. Así lo veo yo", expresó.

El presidente de Sodocipre calificó como una "pandilla de delincuentes" a quienes, según sostuvo, administran anestesia o colaboran con personas sin preparación médica para que realicen operaciones.

"Cuando un anestesiólogo le da anestesia a ese individuo y ese individuo lleva a un ayudante y trabaja con una enfermera, para mí es una asociación de malhechores. Entonces, inmediatamente hay una asociación de malhechores, una pandilla de delincuentes. Ya el Ministerio Público tiene que actuar", sostuvo.

Autorización de la clínica

Otro paso fundamental es comprobar que el establecimiento donde se realizará la intervención esté habilitado por el Ministerio de Salud Pública. La institución dispone de una herramienta digital para consultar la autorización de clínicas, hospitales y otros centros de atención médica.

El procedimiento es el siguiente:

Ingresar al portal del Ministerio de Salud Pública y localizar la opción "Consulta de establecimiento".

Acceder a la plataforma de la Dirección de Habilitación de Servicios y Establecimientos de Salud ( DHSES ).

Escribir el nombre del centro médico que se desea consultar.

Revisar el resultado de la búsqueda.

Cuando el establecimiento cuenta con la habilitación correspondiente, el sistema muestra sus datos básicos, incluida la dirección, y un recuadro verde con la indicación "Habilitado".

Si no aparece en el listado, la plataforma advierte que el centro no figura entre los establecimientos autorizados por la DHSES. En ese caso, se recomienda contactar directamente a esa dirección para confirmar su situación antes de contratar cualquier procedimiento.

La habilitación del establecimiento es un requisito distinto de las credenciales individuales del médico, por lo que comprobar una no sustituye la otra.

Aquino aclaró que Sodocipre no tiene entre sus atribuciones verificar si una clínica está habilitada, pues esa responsabilidad corresponde al Ministerio de Salud Pública. Explicó que la sociedad comprueba si los médicos señalados por posibles irregularidades pertenecen a la entidad y, cuando corresponde, investiga los casos dentro de sus competencias.

El especialista sostuvo que el Estado debe garantizar que los centros estén autorizados para ofrecer servicios quirúrgicos, que sus quirófanos cumplan con los requisitos sanitarios y que los profesionales que trabajan en ellos estén debidamente acreditados. También criticó que las inspecciones se produzcan después de una tragedia, en lugar de mantener una supervisión preventiva.

"No es posible que aquí simplemente se vaya a visitar un centro después que suceda la fatalidad. Eso no es una medicina preventiva", manifestó.

Precauciones en redes sociales

Las promociones de cirugías estéticas en plataformas digitales también requieren cautela. En abril de este año, el entonces presidente de Sodocipre, el doctor Aniceto Rodríguez, advirtió sobre los riesgos de elegir profesionales a partir de anuncios en redes sociales, fotografías de resultados y ofertas económicas.

El especialista recomendó investigar la preparación del médico, comprobar que pertenezca a la sociedad de cirugía plástica y confirmar que el establecimiento esté habilitado por Salud Pública. También llamó a verificar que el profesional esté inscrito en el Colegio Médico Dominicano (CMD) y tenga su exequátur.

Rodríguez señaló que la publicidad puede incluir imágenes manipuladas y promociones que no necesariamente reflejan las condiciones reales del servicio. Por ello, aconsejó no tomar decisiones sobre una intervención quirúrgica únicamente por el precio, la popularidad del médico o los testimonios publicados en internet.

Aquino, por su parte, consideró que la prevención de estas prácticas involucra al Estado, a los médicos y a los pacientes, aunque atribuyó a las autoridades la responsabilidad de fiscalizar los establecimientos e impedir que personas sin preparación médica realicen operaciones.

Una decisión que requiere información

La cirujana plástica, estética y reconstructiva Miurbys Mireya Contreras Mejía explicó que antes de una intervención es fundamental acudir a una consulta presencial con un especialista debidamente acreditado, presentar el historial médico completo y realizarse los análisis y las evaluaciones preoperatorias necesarios.

También señaló que el paciente debe conocer los beneficios, las limitaciones y los posibles riesgos del procedimiento, recibir instrucciones para prepararse y firmar un consentimiento informado después de comprender lo que implica la cirugía.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/20/whatsapp-image-2026-11-19-at-95149-am-ba61b9ae.jpeg La cirujana plástica, estética y reconstructiva Miurbys Mireya Contreras Mejía. (CEDIDA A DIARIO LIBRE.)

Asimismo, recomendó comprobar que el centro quirúrgico esté habilitado y cuente con las condiciones de seguridad necesarias.

Contreras Mejía indicó que durante la operación deben cumplirse los protocolos de seguridad, mantenerse una supervisión continua de los signos vitales y garantizarse una adecuada atención anestésica.

Después de la intervención, el paciente debe seguir el tratamiento y los cuidados indicados, cumplir las medidas para prevenir complicaciones, reconocer las señales de alarma y asistir a las consultas de seguimiento.

La especialista recordó que la recuperación y la cicatrización requieren tiempo, por lo que los resultados definitivos no son inmediatos y pueden variar de una persona a otra.

La cirugía estética es un procedimiento médico que debe realizarse bajo condiciones adecuadas y por profesionales con la preparación correspondiente. Antes de aceptar una fecha para entrar al quirófano, el paciente debe conocer quién será el responsable de la intervención, dónde se realizará y si tanto el especialista como el establecimiento cumplen con las autorizaciones requeridas.

En el caso de Yaribel Reyes, su familia todavía esperaba los resultados de la autopsia para conocer las circunstancias de su fallecimiento. La joven era propietaria de un negocio de venta y colocación de pelucas en El Bonito de San Isidro, Santo Domingo Este.

Mientras avanzan las investigaciones, las irregularidades encontradas en el centro donde fue intervenida refuerzan la importancia de que los pacientes comprueben las credenciales del médico y las condiciones del establecimiento antes de someterse a una operación.