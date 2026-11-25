El estudio sobre alzhéimer, publicado el 16 de noviembre, abarcó a 728 participantes de Estados Unidos, Canadá y Suecia. ( IMAGEN DE MAGNIFIC )

Una investigación internacional ha dado un nuevo paso en el diagnóstico del alzhéimer con el desarrollo de un análisis de sangre capaz de identificar alteraciones cerebrales características de la enfermedad y determinar hasta qué punto ha progresado, uno de los mayores desafíos de la neurología contemporánea.

El descubrimiento, publicado en la revista científica Journal of the American Medical Association (JAMA) y divulgado por la agencia Reuters el 18 de noviembre de 2026, podría reducir la dependencia de pruebas costosas y complejas, como las imágenes cerebrales especializadas y las punciones lumbares.

La investigación, encabezada por científicos de Banner Health, en Estados Unidos, y las universidades suecas de Lund y Gotemburgo, se centra en un fragmento de proteína denominado eMTBR-tau, cuya concentración en la sangre permite estimar la acumulación de ovillos de proteína tau en el cerebro.

Las huellas del alzhéimer

El alzhéimer se caracteriza, entre otras alteraciones, por la acumulación anormal de dos proteínas: la beta-amiloide y la tau. La primera forma placas entre las neuronas, mientras que la segunda genera ovillos en el interior de las células nerviosas.

La propagación de estos últimos está estrechamente relacionada con el deterioro cognitivo, la pérdida de memoria y la gravedad de los síntomas.

A diferencia de otros análisis sanguíneos que permiten reconocer señales tempranas de la enfermedad, el nuevo método ofrece información más precisa sobre el grado de acumulación de tau, lo que ayudaría a distinguir entre diferentes etapas del trastorno.

Resultados prometedores

El estudio, publicado el 16 de noviembre, abarcó a 728 participantes de Estados Unidos, Canadá y Suecia. Los investigadores contrastaron los resultados de los análisis sanguíneos con imágenes cerebrales y estudios de tejidos obtenidos mediante autopsias.

En dos de los grupos estudiados, las concentraciones del nuevo biomarcador fueron 50.5 y 25.2 veces superiores en las etapas más avanzadas respecto a las iniciales.

La técnica requiere apenas 35 microlitros de plasma sanguíneo y utiliza anticuerpos para identificar la proteína, lo que facilitaría su implementación en laboratorios que carecen de equipos altamente especializados.

Diagnósticos más precisos

Uno de los principales retos médicos consiste en determinar si los problemas de memoria y otras dificultades cognitivas de un paciente obedecen al alzhéimer o tienen un origen diferente.

Niklas Mattsson-Carlgren, profesor de la Universidad de Lund y especialista en neurología, explicó que el procedimiento podría contribuir a establecer si las alteraciones cerebrales son suficientemente avanzadas como para explicar los síntomas del paciente.

De acuerdo con publicaciones en medios internacionales, la combinación del nuevo marcador con los ya existentes permitiría obtener una visión más completa de la enfermedad, orientar las decisiones terapéuticas y seleccionar a los candidatos para ensayos clínicos de nuevos medicamentos.

Cambio de paradigma

El descubrimiento se inscribe en una transformación de los métodos de diagnóstico del alzhéimer, que busca identificar y caracterizar la enfermedad mediante muestras sanguíneas, con menor dependencia de procedimientos invasivos.

En 2025, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) autorizó el primer análisis de sangre destinado a ayudar a diagnosticar esta patología en personas de 55 años o más con síntomas de deterioro cognitivo.

La nueva investigación va un paso más allá al aportar información sobre la extensión de las alteraciones cerebrales.

Sin embargo, los científicos advierten que la prueba todavía no está disponible para uso clínico y no permite diagnosticar por sí sola el alzhéimer. Será necesario realizar estudios adicionales antes de incorporarla a la práctica médica habitual.