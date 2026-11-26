El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, durante la presentación de la estrategia para detectar y brindar atención inicial a víctimas de violencia de género desde los centros de atención primaria. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR SALUD PÚBLICA )

El Ministerio de Salud Pública presentó este jueves una estrategia para que desde los centros de atención primaria se detecten posibles casos de violencia de género y se brinde apoyo inicial a las víctimas.

El plan, que abarca de 2026 a 2030, prevé capacitar al personal sanitario para reconocer señales de violencia durante la consulta, identificar qué necesita la paciente y facilitarle el acceso a servicios de salud o de protección.

Durante el lanzamiento, el ministro de Salud, Víctor Atallah, subrayó que las instituciones involucradas deberán aplicar los lineamientos. "Este no es un documento de consulta; es un documento de aplicación, de acción y de trabajo. Cada una de las partes que forman parte de este documento debe cumplir con él", expresó.

"Debemos aprender a hacer las preguntas correctas. Estas capacitaciones tienen que ayudarnos a que el médico y el personal de salud sepan cómo abordar estos casos", agregó Atallah.

La directora de Planificación y Desarrollo del Ministerio, Rosanna Arias, informó que ya se ha capacitado a más de 1,200 colaboradores en todo el país, en coordinación con las direcciones provinciales y de áreas de salud y el Servicio Nacional de Salud.

¿Qué hará el personal durante la consulta?

Para el apoyo inicial, la estrategia adopta como referencia el modelo Anima. El personal conversará con la paciente en privado, le explicará los límites de la confidencialidad y la escuchará sin juzgarla ni presionarla para que relate lo ocurrido. Junto con ella, identificará sus necesidades físicas, emocionales y sociales.

El personal también valorará con la paciente el riesgo para su seguridad y la de las personas a su cargo. Si la situación lo requiere, la ayudará a preparar un plan de seguridad y a acceder a servicios de atención o protección. Cuando la refiera a otro servicio, se documentarán tanto la derivación como la respuesta del equipo receptor para dar continuidad a la atención.

La estrategia encarga al primer nivel la detección de casos y remite a los protocolos nacionales de atención. Sus orientaciones describen cómo brindar el apoyo inicial. Las señales de alerta y las preguntas concretas que se usarán ante una sospecha quedan por precisar en la aplicación de esos protocolos.

¿Cuándo se aplicará?

El cronograma propone identificar en 2027 las carencias de los centros, seleccionar los establecimientos prioritarios y revisar las rutas de atención. Las primeras adecuaciones en atención primaria se prevén entre 2027 y 2028.

Entre 2028 y 2029, el plan contempla fortalecer o ampliar los equipos y espacios de atención integral en hospitales seleccionados, según los recursos disponibles.

El personal priorizado recibirá capacitación y será evaluado. La estrategia también contempla formación especializada, con contenidos forenses cuando correspondan a las funciones de quienes atienden estos casos.