El director general de la DIDA, Elías Báez. ( CEDIDA POR LA DIDA )

El director de la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), Elías Báez, denunció este jueves que una clínica pretendía cobrar 319,000 pesos a un paciente que permaneció 20 días hospitalizado tras sufrir un accidente de tránsito, pese a que su seguro médico contemplaba la cobertura de esas atenciones.

Según Báez, el centro de salud alegó que los médicos que atendieron al paciente no tenían códigos de la Administradora de Riesgos de Salud (ARS) a la que estaba afiliado.

El funcionario cuestionó el desconocimiento de las disposiciones que regulan la seguridad social por parte de los propios prestadores de servicios de salud y advirtió que, de no haber recurrido a la DIDA, el paciente habría tenido que asumir el pago.

"¿Y eso es culpa del afiliado?", cuestionó Báez en una publicación en su cuenta de X, compartida por la DIDA.

La denuncia pone de relieve el alcance del Fondo Nacional de Atención Médica por Accidentes de Tránsito (Fonamat), que garantiza una cobertura del 100 % de las atenciones médicas hasta un máximo de 1,393,380 pesos.

¿Qué es el Fonamat y cuánto cubre?

El Fonamat es un mecanismo de financiamiento del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) destinado a cubrir las atenciones médicas de los afiliados de los regímenes contributivo y subsidiado que resulten lesionados en accidentes de tránsito de origen no laboral.

La protección comprende a los titulares del seguro y sus dependientes, ya sean conductores, pasajeros o peatones.

El límite de cobertura equivale a 60 salarios mínimos cotizables de la seguridad social. Desde el 1 de febrero de 2026, este monto asciende a 1,393,380 de pesos, frente a los 1,300,488 de pesos establecidos en 2025, según la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril).

El fondo opera de manera transitoria desde 2007. El pasado 16 de enero, el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) extendió su vigencia mediante la resolución 628-02 hasta que sea modificada la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social.

¿Cuáles servicios cubre?

El artículo 3 de la normativa que regula el Fonamat establece las siguientes prestaciones:

Atención médica en salas de emergencias

Hospitalización y medicamentos

Estudios y procedimientos diagnósticos

Intervenciones quirúrgicas

Tratamiento y rehabilitación de las lesiones

Traslados entre centros de salud cuando sean médicamente necesarios

Gastos fúnebres, conforme a las disposiciones que los regulan

El fondo no cubre los daños materiales de los vehículos ni las indemnizaciones por responsabilidad civil. Los accidentes de tránsito ocurridos durante la jornada laboral o en el trayecto hacia o desde el lugar de trabajo corresponden al Seguro de Riesgos Laborales, cuando sean reconocidos como accidentes laborales.

¿Qué ocurre cuando los médicos no tienen código de la ARS?

El artículo 13 de la resolución administrativa 00251-2023 de la Sisalril establece que los servicios médicos financiados por el Fonamat tienen cobertura del 100 %, hasta el límite vigente, independientemente de que los prestadores pertenezcan o no a la red contratada por la ARS.

La disposición abarca tanto las emergencias como las atenciones posteriores, incluidos los servicios ambulatorios.

La resolución también obliga a las aseguradoras a reembolsar los pagos realizados por los afiliados por las prestaciones cubiertas por el fondo.

¿Cómo se financia el Fonamat?

La Tesorería de la Seguridad Social (TSS) transfiere mensualmente a las ARS 32.24 pesos por cada afiliado del régimen contributivo y 11.45 pesos por cada afiliado del subsidiado para financiar estas atenciones.

Según datos divulgados por la Sisalril el pasado 23 de octubre, durante 2025 el Seguro Familiar de Salud destinó 2,657 millones de pesos al financiamiento de las atenciones médicas por accidentes de tránsito de origen no laboral.

Los afiliados que enfrenten dificultades para acceder a la cobertura o sean objeto de cobros indebidos pueden presentar sus reclamaciones ante la DIDA o la Sisalril.