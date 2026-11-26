Los partos de mujeres haitianas en los hospitales de la República Dominicana continúan su tendencia a la baja en comparación con 2025, de acuerdo con las estadísticas del Repositorio de Información y Estadísticas de Servicios de Salud (Riess), del Servicio Nacional de Salud (SNS).

Entre enero y septiembre de 2026, los centros hospitalarios registraron 49,575 partos, frente a los 54,823 contabilizados durante el mismo período del año pasado. La diferencia representa una reducción de 5,248 nacimientos, equivalente a un descenso de aproximadamente 9.6 %.

La disminución está marcada principalmente por la caída en los partos de madres haitianas. Durante los primeros nueve meses de este año se reportaron 8,154 nacimientos de mujeres de esa nacionalidad, frente a los 14,556 registrados en igual período de 2025. Esto supone 6,402 partos menos, una reducción de aproximadamente 44 %.

En contraste, los nacimientos de madres dominicanas experimentaron un ligero aumento. Entre enero y septiembre de 2026 se contabilizaron 41,272 partos, mientras que en el mismo período de 2025 fueron 40,121, para una diferencia de 1,151 nacimientos adicionales.

Una tendencia que se mantiene durante 2026

El comportamiento de las cifras por trimestre refleja que la proporción de partos de madres haitianas se ha mantenido relativamente estable durante este año.

En el primer trimestre de 2026, las mujeres dominicanas representaron el 83 % de los nacimientos, frente al 17 % correspondiente a las haitianas. En el segundo trimestre, la distribución fue de 84 % y 16 %, respectivamente, mientras que en el tercero se situó en 83 % para las dominicanas y 17 % para las haitianas. En lo que va del cuarto trimestre, los registros muestran una proporción de 82 % de partos de madres dominicanas y 18 % de haitianas. Este comportamiento contrasta con el de 2025, cuando durante el primer trimestre las mujeres haitianas representaron el 36 % de los partos registrados. Para el segundo trimestre, la proporción descendió al 23 %; en el tercero fue del 19 % y cerró el año en 20 %. RELACIONADAS Partos de haitianas caen un 57 % en hospitales dominicanos durante los primeros cinco meses de 2026 El protocolo migratorio en los hospitales La reducción de los nacimientos de madres haitianas coincide con la implementación del protocolo migratorio en los hospitales públicos, anunciado por el presidente Luis Abinader en abril de 2025 como parte de las medidas para reforzar el control migratorio en el país. La disposición contempló su aplicación inicial en 33 hospitales públicos y estableció un procedimiento para la atención de pacientes extranjeros, que incluye la verificación de documentos de identidad y estatus migratorio, así como la intervención de las autoridades migratorias cuando corresponda. A más de un año de su puesta en marcha, las cifras muestran que la participación de las madres haitianas en los registros hospitalarios continúa por debajo de los niveles observados durante el primer trimestre de 2025.