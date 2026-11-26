El padre Secilio Espinal, rector de la Pucmm. ( CEDIDA POR LA PUCMM )

Menos del 25 % de los jóvenes universitarios que presentan síntomas depresivos severos recibe psicoterapia, mientras que el acceso a atención profesional está relacionado con los ingresos de sus familias, según una investigación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm).

El estudio, en el que participaron más de 5,700 jóvenes de República Dominicana, Argentina, Honduras y Colombia, evaluó la salud mental y el bienestar de esta población, incluidos los síntomas de ansiedad y depresión, el uso de las redes sociales y la dependencia de la inteligencia artificial.

Los resultados forman parte del proyecto "Mapa Emocional Latam", que desarrolla la Pucmm a través de su Observatorio de Salud Mental y Bienestar, junto con otras cinco universidades católicas de la región.

La investigación también encontró que el acceso a atención profesional no depende de qué tan grave es el cuadro, sino de cuánto ingreso tiene la familia.

El proyecto fue presentado durante la XXI Asamblea General Intermedia de la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe (Oducal), celebrada en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, Brasil.

República Dominicana aporta la mayor muestra

Un comunicado de la universidad indica que para el estudio se utilizó una batería de siete instrumentos validados internacionalmente para medir la salud mental y el bienestar estudiantil.

Señala que los resultados completos para República Dominicana, que aporta la mayor muestra del estudio con más de 2,400 jóvenes, serán presentados próximamente por el Observatorio de Salud Mental y Bienestar de la Pucmm, plataforma de investigación científica orientada a la generación de evidencia sobre la salud mental de la juventud latinoamericana.

El padre Secilio Espinal, rector de la Pucmm, invitó a las universidades miembros de Oducal a sumarse a esta iniciativa, para continuar aportando datos a la investigación.

"Lo ideal es que podamos tener más universidades y alcanzar el mapa competo de Latinoamérica sobre la realidad emocional de nuestra comunidad universitaria", explicó Espinal, quien ocupa el cargo de segundo vicepresidente de la Oducal para México, Centroamérica y Caribe.

"No hay evidencia más fehaciente, concreta y tangible de la diaconía de la cultura de nuestras universidades que esta iniciativa", resaltó el rector de la Pucmm.

El doctor Zoilo Emilio García-Batista, director del Observatorio de Salud Mental y Bienestar de la universidad, presentó esta primera fase del estudio y explicó que este trabajo midió la ansiedad, depresión, adicción a las redes, dependencia de la Inteligencia Artificial y consumo de sustancias, entre otras.