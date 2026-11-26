La doctora Jhoanne Muñoz, subdirectora de Conavihsida, durante el encuentro con periodistas en el que informó sobre el acceso gratuito al tratamiento antirretroviral en República Dominicana. ( DIARIO LIBRE/OMAR MEDINA )

Más de 60,000 personas que viven con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) reciben tratamiento antirretroviral gratuito en República Dominicana, informó este jueves la doctora Jhoanne Muñoz, subdirectora del Consejo Nacional para el VIH y el Sida (Conavihsida).

La funcionaria aseguró que los medicamentos están disponibles en los centros de atención integral, lo que permite a los pacientes controlar su condición de salud y mejorar su calidad de vida.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante un encuentro con periodistas, celebrado en un hotel de la parte baja de la ciudad de Barahona, bajo el lema "Periodismo, ética y el desafío de la verdad", enfocado en el criterio, rigor investigativo y responsabilidad pública en la cobertura del VIH.

Muñoz explicó que los avances de la medicina han permitido que el VIH sea tratado como una condición crónica de salud, al igual que otras enfermedades, como la diabetes y la hipertensión arterial.

Indicó que, pese a estos avances, todavía persisten el miedo, la discriminación y los prejuicios hacia las personas que viven con el virus.

Precisó que el VIH no se transmite mediante abrazos, caricias, besos habituales ni por la convivencia cotidiana, por lo que consideró injustificado el rechazo social hacia esta población.

Situación en Barahona

Según las estadísticas presentadas durante la actividad, el Hospital Regional Universitario Jaime Mota registra 1,070 pacientes que viven con VIH, de los cuales 837 permanecen activos en el programa de atención.

En el ámbito nacional, Santo Domingo concentra el mayor número de casos reportados, con 23,619, seguido de Santiago, el Distrito Nacional, La Altagracia, Puerto Plata, Monte Plata, San Cristóbal y La Romana.

Preocupa desconocimiento de diagnóstico

La subdirectora de Conavihsida manifestó su preocupación por la cantidad de personas que todavía desconocen su estado serológico, por lo que exhortó a la ciudadanía a realizarse las pruebas de detección sin miedo ni temor a ser discriminada.

Enfatizó que los resultados son estrictamente confidenciales y que ningún profesional de la salud está autorizado a divulgar el diagnóstico de un paciente sin su consentimiento, salvo las excepciones previstas legalmente.

Asimismo, destacó que conocer oportunamente el diagnóstico permite iniciar el tratamiento y prevenir complicaciones asociadas al deterioro del sistema inmunológico.

Embarazadas deben acudir temprano a los centros de salud

Muñoz también cuestionó que algunas mujeres embarazadas esperen hasta los cinco o seis meses de gestación para acudir a sus consultas prenatales.

Explicó que la detección temprana del VIH durante el embarazo permite adoptar medidas médicas para evitar que el virus sea transmitido al recién nacido.

Respecto a la lactancia materna, señaló que, según el protocolo nacional referido durante el encuentro, los hijos de madres que viven con VIH deben ser alimentados con fórmula infantil, incluso cuando estas presenten una carga viral indetectable.

La especialista insistió en que tener VIH no es sinónimo de muerte y que, mediante el cumplimiento del tratamiento y el seguimiento médico, una persona puede llevar una vida plena.

Durante el encuentro, Conavihsida abordó además la importancia del papel de los periodistas en la difusión de informaciones científicamente fundamentadas, evitando expresiones discriminatorias y contribuyendo a desmontar los mitos que durante décadas han rodeado esta condición de salud.