https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/28/imagen-adolescentes-embarazadas-41520325120201117184309-dd00c234.jpg Mujeres embarazadas. (ARCHIVO/DIARIO LIBRE)

República Dominicana registró 146 muertes maternas durante las primeras 45 semanas de 2026, frente a las 171 notificadas en igual período de 2025, lo que representa una disminución del 14.6 %, según datos del Ministerio de Salud Pública.

Las cifras están contenidas en el boletín correspondiente a la semana epidemiológica 45, emitido por la Dirección de Epidemiología (Diepi), que también reporta una reducción de las defunciones infantiles durante las últimas cuatro semanas analizadas.

De acuerdo con el informe, en la semana epidemiológica 45 se notificaron tres muertes maternas, frente a cinco registradas en igual período del año anterior.

Defunciones infantiles

En cuanto a la mortalidad infantil, el informe reporta 127 defunciones, frente a 155 en igual período de 2025, para una disminución de 28 casos

Solo en la semana epidemiológica 45 se notificaron 14 muertes infantiles, 24 menos que las 38 registradas en la misma semana del año pasado.

Casos de malaria

El boletín epidemiológico también reporta una disminución del 81.9 % en los casos confirmados de malaria, al pasar de 877 durante las primeras 45 semanas de 2025 a 159 en igual período de 2026.

La tasa de incidencia acumulada de esta enfermedad pasó de 9.43 a 1.67 casos por cada 100,000 habitantes. En ninguno de los dos períodos se notificaron defunciones por esta causa.

Durante la semana epidemiológica 45, las autoridades sanitarias no confirmaron casos de malaria, leptospirosis, enfermedad tipo influenza (ETI) ni infección respiratoria aguda grave (IRAG).

Asimismo, el informe indica que se mantienen en cero los casos confirmados de cólera, poliomielitis, sarampión y rubéola.

El Ministerio de Salud informó, mediante una nota de prensa, que mantiene la vigilancia epidemiológica de estas enfermedades y el seguimiento de los indicadores sanitarios para detectar oportunamente cambios en su comportamiento.