El embarazo de adolescentes es un problema social no controlado. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

República Dominicana registra un promedio de dos embarazos diarios en niñas menores de 15 años, según las estadísticas de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) correspondientes a los primeros nueve meses de 2026.

Entre enero y septiembre se contabilizaron 496 embarazos en este grupo de edad, una cifra que evidencia la persistencia del problema, pese a la reducción general de los embarazos adolescentes en el país.

El promedio exacto es de 1.8 casos diarios, redondeado a dos. La ONE registra embarazos que culminaron en partos vaginales, cesáreas o abortos, por lo que el informe no permite establecer que todos los casos terminaron con el nacimiento de un bebé.

Sin embargo, las estadísticas del Servicio Nacional de Salud (SNS) confirman que la maternidad en estas edades sigue siendo una realidad en los hospitales públicos.

Solo durante enero de 2026, los centros de la red pública atendieron 69 partos de niñas menores de 15 años, equivalentes a más de dos partos diarios, según datos del Repositorio de Información y Estadísticas de Servicios de Salud (Riess), publicados anteriormente por Diario Libre.

El informe de la ONE establece que, hasta septiembre, se habían registrado 11,001 embarazos en adolescentes. De estos, 10,505 correspondieron a jóvenes de 15 a 19 años y 496 a niñas menores de 15.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/26/whatsapp-image-2026-11-26-at-31242-pm-1-4aeada25.jpeg El embarazo en adolescentes en cifras en la República Dominicana. (GENERADO CON IA)

Las menores de 15 años representaron el 4.51 % de los embarazos adolescentes contabilizados.

La disminución general se observa también en el comportamiento trimestral. Entre julio y septiembre de 2026 se registraron 3,877 embarazos adolescentes, frente a los 4,170 del mismo trimestre de 2025, lo que representa una reducción del 7.03 %.

Pese a esa disminución, las adolescentes representan el 19.81 % del total de embarazos registrados en el país durante los primeros nueve meses del año.

Distribución provincial

La ONE señala que esta proporción refleja el peso que mantienen los embarazos adolescentes dentro del sistema de salud, incluso cuando el número absoluto de casos presenta una tendencia descendente.

La situación varía entre provincias. Samaná presenta la mayor proporción de embarazos adolescentes respecto al total de embarazos registrados en su territorio, con un 27.18 %.

Le siguen Azua, con 26.13 %; Duarte, con 25.35 %; Elías Piña, con 25.21 %, y Hato Mayor, con 25.19 %.

Estas cifras corresponden a todas las adolescentes menores de 20 años y no exclusivamente a las niñas menores de 15.

Otro dato relevante es que las cesáreas superaron a los partos vaginales entre las adolescentes. El informe registra 5,060 cesáreas, 4,940 partos vaginales y 1,001 abortos.

Riesgos y advertencias

La Organización Mundial de la Salud advierte que los embarazos durante la adolescencia presentan mayores riesgos de complicaciones para las madres y sus hijos, particularmente cuando ocurren a edades muy tempranas.

La ONE aclara que las estadísticas de 2026 son preliminares y no incluyen información de patronatos, organizaciones no gubernamentales ni centros privados.