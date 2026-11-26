El Seguro Médico para Maestros (Semma) acumula un déficit de 1,631.3 millones de pesos en sus reservas técnicas a octubre de este año y tiene hasta diciembre de este año para regularizarlo, conforme al plazo establecido por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril).

El director de la ARS Semma, Luis René Canaán, reconoció este jueves que la institución arrastra un déficit histórico y crónico en sus reservas técnicas, al presentar un balance de su gestión, en el que aseguró que, pese a esta situación, la entidad mantiene su operatividad y continúa garantizando los servicios de salud a sus afiliados.

"Déficit en las reservas técnicas existe, está documentado, pero no nos impide la operación efectiva que estamos haciendo", expresó Canaán, quien admitió que la institución eventualmente necesitaría un rescate financiero para saldar ese déficit.

El funcionario afirmó que durante su gestión el monto de las reservas técnicas ha aumentado de 395 millones a 650 millones de pesos, recursos que, según explicó, están invertidos en certificados, conforme a los lineamientos establecidos por los organismos reguladores.

Sin embargo, el incremento de esos fondos no ha sido suficiente para cubrir el déficit acumulado, que a octubre de este año asciende a 1,631.3 millones de pesos.

Canaán atribuyó parte de la mejoría económica de la institución a cambios en la distribución de los recursos que recibe por afiliados, luego de que se estableciera una diferenciación de la cápita por edad y sexo, lo que, según explicó, permitió aumentar sus ingresos debido a la concentración de una población envejeciente dentro de su cartera de asegurados.

Pagos a prestadores

En otro aspecto de su balance, el director aseguró que el Semma ha mejorado los tiempos de pago a los prestadores de servicios de salud, al afirmar que cerca del 80 % de los compromisos se salda en menos de 60 días.

Indicó que anteriormente los pagos podían tardar entre cuatro y cinco meses, lo que generaba dificultades con los prestadores y afectaba la percepción sobre la aseguradora.

Asimismo, informó que la institución destinó cerca de 5,700 millones de pesos al gasto en salud durante este año, mientras que el 91 % de su presupuesto está destinado al pago de prestadores.

Afiliados

Canaán también destacó un crecimiento en la cantidad de afiliados a Semma, al señalar que la institución pasó de 191,882 afiliados a 203,180, luego de implementar jornadas de afiliación y acercamiento a los docentes.

Canaán aseguró que, cuando asumió la dirección, encontró una salida de afiliados y que la aseguradora apenas alcanzaba el 23 % de la nómina del Ministerio de Educación, situación que atribuyó a la pérdida de confianza en la institución. Según explicó, durante este año realizaron 104 jornadas de afiliación, con las que procuraron revertir esa tendencia y recuperar la confianza de los maestros en el seguro médico.

El director sostuvo que la institución también amplió su red de servicios con más de 400 nuevos prestadores médicos independientes, laboratorios y centros públicos, además de aumentar de 21 a 29 sus puntos de acceso.

No obstante, reconoció que el Semma mantiene desafíos relacionados con la infraestructura de sus hospitales, la transformación digital y el alcance de la afiliación automática de los docentes que ingresan al sistema educativo público