El Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de La Altagracia (Hgensa), en Higüey. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

Un grupo de médicos y enfermeras del Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de La Altagracia (Hgensa) denunció que fue desvinculado de la nómina del Servicio Nacional de Salud (SNS), tras varios años de servicio, y reclamó a las autoridades una explicación formal sobre sus condiciones laborales luego de su traslado a la nómina del centro hospitalario.

El doctor Julio Severino, quien habló en representación de los profesionales afectados, explicó que muchos fueron nombrados en 2020, durante la pandemia del COVID-19, cuando el hospital necesitaba personal médico y de enfermería para atender a los pacientes en medio de la emergencia sanitaria.

Severino indicó que el grupo está integrado por más de un centenar de trabajadores que se incorporaron al centro mediante nombramientos del SNS y que ahora enfrentan incertidumbre sobre la continuidad de los incentivos y otros beneficios que recibían como empleados de esa institución.

Entre sus preocupaciones mencionó los incentivos por lejanía y antigüedad en el servicio, que, según afirmó, reciben los profesionales de otros hospitales pertenecientes al SNS, pero cuya continuidad no les han garantizado de manera clara.

El médico sostuvo que inicialmente les informaron que conservarían las mismas condiciones laborales y beneficios, aunque dejarían de pertenecer a la nómina del SNS y pasarían a cobrar directamente del hospital.

También manifestó que no han recibido explicaciones precisas sobre la medida y que, pese a acudir al Colegio Médico Dominicano y a los gremios de enfermería, no han encontrado el respaldo que esperaban.

"Estamos solos en esta lucha, solamente con Dios", expresó Severino, quien pidió al presidente Luis Abinader y a las demás autoridades intervenir para esclarecer la situación y garantizarles condiciones laborales equivalentes a las que tenían.

El profesional también denunció que, durante las reclamaciones ante la administración, una de las empleadas habría recibido indirectamente una advertencia sobre una posible desvinculación.

Enfermeras cuestionan el cambio de nómina

Por su parte, Gisaudi Martínez, quien habló en representación de sus compañeras enfermeras, explicó que se enteraron de que figuraban como desvinculadas del SNS luego de que circulara una imagen en la que aparecían bajo esa condición para el año 2026.

Dijo que la situación las sorprendió porque continuaban desempeñando sus funciones con normalidad y no habían recibido ninguna comunicación oficial sobre la terminación de sus nombramientos.

Martínez señaló que acudieron al SNS, a la Contraloría y al Ministerio de Administración Pública (MAP) para conocer su situación laboral, pero que en esas instituciones les indicaron que debían dirigirse al hospital.

Explicó que, durante el proceso de auditoría al personal, permanecieron aproximadamente un mes sin recibir sus salarios y que posteriormente les pagaron de manera retroactiva.

Precisó que desde julio comenzaron a cobrar a través de la nómina del Hgensa, aunque mediante las mismas cuentas bancarias que utilizaban cuando pertenecían al SNS.

"Nosotros queremos realmente que se esclarezca y que nos digan por qué fuimos pasados al hospital por contrato una vez ya teníamos el nombramiento", expresó.

La enfermera indicó que algunas de sus compañeras tienen más de cinco años de servicio y que tampoco han recibido nuevos contratos que establezcan formalmente las condiciones de su vinculación con el centro.

Agregó que la situación les ha generado dificultades para gestionar traslados a otros establecimientos de salud, debido a que en algunos hospitales les informan que todavía figuran como nombradas en el Hgensa, mientras que en ese centro les indican que pertenecen a su nómina.

Una de las enfermeras relató que acudió a varios centros de salud, entre ellos los hospitales de El Seibo y Verón, así como al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, para gestionar una posible reubicación, pero no pudo avanzar porque todavía figuraba como nombrada en el Hgensa.

La trabajadora manifestó que necesita una respuesta que le permita conocer su condición laboral y continuar desempeñando sus funciones sin incertidumbre.

Otras preocupaciones del personal son el pago de las prestaciones correspondientes al tiempo trabajado, particularmente en el caso de quienes acumulan alrededor de seis años de servicio, y la forma en que recibirán el salario de Navidad.

Dirección del Hgensa niega pérdida de nombramientos

Ante las denuncias, Ivette Dip, directora del Hgensa, aseguró que los trabajadores no han perdido sus nombramientos ni su condición de empleados del Estado y explicó que el cambio de nómina responde al modelo administrativo y financiero de los hospitales de autogestión.

Dip indicó que el Hgensa administra directamente los recursos que solicita para cubrir sus operaciones, incluido el pago de la nómina del personal. Sin embargo, aclaró que los ingresos generados por los servicios del hospital se depositan en la Cuenta Única del Tesoro y no pertenecen directamente al centro ni a sus administradores.

Explicó que anteriormente el SNS gestionaba los recursos para pagar al personal, pero que ahora el hospital los solicita directamente al Ministerio de Salud Pública.

"No se trata de que no estamos nombrados, no se trata de que éramos antes y ahora no somos. Estamos en la misma condición que todos los empleados que trabajan en otros hospitales", afirmó.

La directora sostuvo que los años de servicio de los trabajadores continúan acumulándose y que estos mantienen los beneficios correspondientes a los empleados del sistema público de salud.

Como respaldo a sus declaraciones, mostró documentos que, según explicó, evidencian la aplicación de incentivos por antigüedad a enfermeras del centro, así como los incentivos correspondientes a los médicos emergenciólogos.

Sobre el salario de Navidad, otra de las preocupaciones de los trabajadores, aseguró que tramitó la solicitud de los recursos ante el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, y afirmó que el pago se realizará a través de las cuentas bancarias de los empleados.

Dip también señaló que todos los trabajadores están sujetos a las disposiciones del Ministerio de Administración Pública y que el hospital no tiene autoridad para contratar personal al margen de las regulaciones de esa institución.

"Nadie ha perdido su nombramiento. Todos somos empleados del Estado", reiteró.

La directora aseguró que tanto la dirección del hospital como el departamento de Recursos Humanos están disponibles para ofrecer información al personal. Además, negó que existan diferencias entre los beneficios de los empleados del Hgensa y los de quienes laboran en otros hospitales públicos.

Mientras los trabajadores insisten en que necesitan documentos y explicaciones formales sobre su situación laboral, la dirección del hospital sostiene que el cambio de nómina no representa una pérdida de nombramientos ni de derechos laborales.