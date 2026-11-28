El último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud Pública reveló un aumento del 146 % en los casos confirmados de dengue en el país hasta el pasado 14 de noviembre.

De acuerdo con el informe, al término de la semana epidemiológica 45 de 2026 se detectaron 699 infecciones, frente a las 284 registradas en igual período de 2025, lo que supone 415 diagnósticos adicionales.

La Altagracia encabeza la lista de provincias con mayor número de afectados, con 321, seguida de Santo Domingo, con 67, y La Romana, con 48. Estos tres territorios concentran el 62,4 % del total nacional.

El repunte de la enfermedad se acentúa al comparar las últimas cuatro semanas del período analizado, en las que se confirmaron 218 casos, más de 11 veces la cifra registrada en igual intervalo de 2025, cuando se contabilizaron 19.

Las personas de entre 10 y 19 años constituyen el grupo más afectado por la enfermedad, con 283 diagnósticos. El documento también da cuenta de una única muerte por dengue, correspondiente a una persona residente en Monseñor Nouel.

En cuanto a la distribución por sexo, 377 infecciones corresponden a personas del sexo masculino y 322 del femenino, lo que representa el 53,9 % y el 46,1 %, respectivamente. La tasa de incidencia acumulada pasó de 3,05 casos por cada 100.000 habitantes en 2025 a 7,32 en 2026.

Medidas anunciadas

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/29/whatsapp-image-2026-11-28-at-42707-pm-fc15d517.jpeg Empleado del Misniterio de Salud Pública durante un operativo de fumigación. (CEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA)

En una nota informativa del 28 de noviembre, el Ministerio de Salud Pública informó que, ante el aumento de las infecciones, mantiene desplegadas acciones de eliminación de criaderos, fumigación focalizada, descacharrización, aplicación de larvicidas, visitas casa a casa y búsqueda activa de personas con síntomas febriles, a través de sus direcciones provinciales y de áreas de salud (DPS/DAS).

Respecto a la situación en La Altagracia y La Romana, el ministro de Salud, Víctor Atallah, informó que se han activado medidas focalizadas de intervención y control para contener la transmisión.

Según la institución, estas intervenciones se desarrollan en coordinación con autoridades locales y organizaciones comunitarias, con prioridad en las zonas donde la vigilancia epidemiológica identifica una mayor circulación del virus.

Salud Pública también recordó que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha llamado a reforzar la vigilancia, la prevención y la preparación de los servicios de salud ante el incremento de las infecciones por dengue en distintos países de la región.

Exhortación a la población

En este contexto, la institución exhortó a la población a eliminar los recipientes que acumulen agua, limpiar y tapar los depósitos, acudir oportunamente a los centros de salud ante la aparición de fiebre y evitar la automedicación.

Asimismo, señaló en su comunicado que el dolor abdominal intenso, los vómitos persistentes, el sangrado, la somnolencia o la irritabilidad son signos de alarma que requieren atención médica inmediata.

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