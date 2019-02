$!A favor y en contra: La hookah

El diputado Ronald Sánchez, quien voto en contra de la Ley 16-19 que, entre otras cosas, prohíbe el uso de la hookah en lugares cerrados bajo techo, de uso colectivo, públicos y privados, justifica su actuación en que el daño no lo provoca el instrumento sino el contenido. “Si el tabaco cremita, como le dicen, lo rompen y cogen el papel para envolver la marihuana, ¿van a prohibir ese tabaco? o la jeringa con la que se inyectan la heroína ¿van a prohibir la jeringa? El problema no es el envase, el problema es lo que utilizan”, dijo Sánchez.Argumenta el legislador que en otro países de Europa, Asia y en Estado Unidos la hookah no está prohibida y que el argumento de impedirla aquí es que se le está echando drogas ilícitas, como la marihuana y la cocaína, por lo que no ve problema en el instrumento sino en los ingredientes.