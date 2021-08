A sus casi 92 años, doña Antonia Durán llama a los dominicanos a vacunarse contra el COVID-19

La señora Antonia Durán, de 91 años, acudió con pasos firmes y seguros al centro de vacunación de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña a inmunizarse contra el COVID-19. En su trajinar ha visto ocurrir gran cantidad de ciclones, temblores de tierra, convulsiones y crisis políticas, la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo, y tiene una historia para contar.

Durante una entrevista a Diario Libre, mientras la dama acudió a inocularse de segunda dosis, hizo llamado a los jóvenes para que se vacunen, que parecía salir de su corazón.

Estas fueron sus palabras: “Que se cuiden; pero, sobre todo, que crean en Dios, que ese es el que nos da la vida, que lleven la vida con mucha sobriedad, alegría y bondad, para ellos y para todos, que se cuiden, que se vacunen, que ya yo me vacuné”.

Con voz dulce, confiesa que, realmente no estaba motivada con el tema de la vacuna, dado que a su avanzada edad nunca ha sufrido de nada, y que cuando le preguntaban respondía: “Eso no me va a dar a mí”, pero que las palabras de su hijo más pequeño, que tiene 49 años, les rompieron el corazón en mil pedazos, dice que con lagrimones en la cara. Él exclamó: “Mami, vacúnate”. Y entonces ella tomó la decisión.