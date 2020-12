Adultos mayores: La gran deuda del Estado

“Estamos bien gracias al Señor, el que está en el Señor siempre está bien, aunque la carne está enferma, porque siempre la carne está enferma, pero el espíritu y el alma están con el Señor”. Estas son las palabras de Ana Dolores Salcedo Cruz, una envejeciente de 90 años, que gracias a su optimismo olvida la precariedad en la que vive.

Ana Dolores, la cual quedó ciega a sus 78 años, al poco tiempo del fallecimiento de su esposo, vive en una casa destartalada y con solo unos pocos enseres, en el barrio de Los Guandules en el Distrito Nacional. Sentada en una mecedora escucha de forma apacible una emisora de radio, mientras su sobrina, Alicia Cruz, de 73 años, termina de preparar su comida.

“Ella no tiene hijos, no tiene nada, mire (señala las paredes de madera corroída de la casa) cómo está esto aquí, la precariedad en la que vivimos, nosotros no encontramos qué hacer, mi hermano no trabaja ni yo tampoco”, explicó Alicia.