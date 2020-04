$!Alcalde de Puerto Plata no puede “alegar ignorancia” ni decir “que no tiró piedra”, según ministro

El ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, indicó que las autoridades municipales de Puerto Plata no pueden desvincularse de la violación al distanciamiento social ocurrido el domingo con la llegada de un peregrino, debido a que el camión de los bomberos que se visualizó en la aglomeración pertenece a la alcaldía.

“Ignorancia no se puede alegar”, indicó el titular al señalar que no es a Salud Pública, sino a las autoridades militares, policiales y municipales a las que les correspondía impedir la aglomeración de personas que fue a dar un “mesiánico” recibimiento al peregrino que recorrió con una cruz desde Villa Altagracia, San Cristóbal, hasta el malecón de esa provincia norteña.

“El camión de los bomberos no está en la Iglesia católica ni en Salud Pública, está en manos de la alcaldía, que no puede ahora sacar la mano y decir que no tiró piedra allí. Y todos los puertoplateños saben el involucramiento que tuvieron”, expresó el titular al señalar al recién designado alcalde Roquelito García como la persona que permitió la aglomeración de personas, la cual viola distanciamiento social como medida para evitar la propagación del COVID-19.