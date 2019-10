Alrededor de 800 personas se suicidan al año en RD; faltan campañas de prevención

Algo más de 800 personas se suicidaron en el año 2018, mientras que más de 300 lo ha hecho en lo que va del 2019 en el país, en estadísticas abrumadoras que van en aumento y que preocupa a los profesionales del área de la salud mental, porque no se está trabajando en la prevención de la depresión, expresó, el psiquiatra Mirlán de los Santos, director médico del Hospital Metropolitano de Santiago (Homs).

De los Santos, refiere que el flagelo, debe entenderse como una condición de salud, ya que de no enfocarse como tal, se pueden crear condiciones sociales desde el punto de vista de la comunicación y el abordaje de esa información, haciéndolo ver como una moda, una actitud pasible de modelarse, copiar lo que otro hace.

No hablar de los suicidios a través de los medios de comunicación, por razones sociales o tal vez religiosas, hace que no se vea el fenómeno del tamaño que tiene.

Por ello, sugiere que se difunda de manera adecuada la información y, sobre todo, educar a la comunidad sobre los lenguajes no verbales que emite una persona que piensa en suicidarse, y que pueda contribuir a disminuir las estadísticas, toda vez que, por esos lenguajes, identifique si está frente a un potencial suicida.

Sin embargo, el médico, considera que no hablar de los suicidios, a través de los medios de comunicación, por razones sociales o tal vez religiosas, hace que no se vea el fenómeno del tamaño que tiene.

El modo en que se difunde a través de los medios de comunicación, podría provocar que un evento de violencia, en especial de suicidio, se suceda, como un efecto dominó, pero no es este el único factor, establece el profesional de la conducta, quien asegura que la sociedad padece de muchas otras situaciones adversas que promueven la violencia.

OMS

La investigación postsuicidio

El profesional, que durante 20 años dirigió el departamento de Salud Mental del Hospital Universitario José María Cabral y Báez, dijo que, en la investigación psicológica, desde el punto de vista del suicida, se encuentra información previa de que la persona había manifestado verbalmente o por escrito, por gestos, actitudes, no sentirse bien emocionalmente y fue ignorada.

‘’Es más, cuando lo cuentan, las personas cercanas creen que están jugando. Luego pasa lo que le llamamos el duelo culposo, porque parte del principio de que hubo manifestaciones y no le hicieron caso’’ relató.

‘’Jamás pensar que es de juego, no es llamar la atención, es muy difícil que una persona manipule con su sufrimiento. El que manipula no sufre’’ puntualizó, ‘’porque el suicida, lejos de buscar lastimar al otro, lo que busca es huir de su propio dolor’’.

La población de riesgo

El suicidio se da en las personas jóvenes, tanto es así que desde los 15 a los 45 años de edad, la primera razón de muerte es el suicidio y los accidentes de tránsito, en los EEUU.

En República Dominicana, la joven es la población suicida más predominante.

Mirlán de los Santos, considera que, si se realizan campañas contra el dengue, porque por esta causa mueren niños, se deben hacer también para prevenir la depresión porque por esta causa muchas personas se están matando.

‘’Son estadísticas abrumadoras, solapadas, que no se ven hasta que el entorno más cercano de un suicida no se ve afectado. Porque la información sobre el impacto de este fenómeno, no se está trabajando de manera adecuada’’.

En el hogar un joven irritante, impulsivo, aislado, irritable, desafiante, que no es feliz, a veces se cree que es la edad, y no. Quizás es el momento de pensar que su hijo puede tener un perfil de un potencial suicida, dijo.

Instó a los parientes, amigos y allegados a personas que muestren signos depresivos, a no temer a los profesionales del área de la salud, capacitados y competentes para abordar, de manera adecuada y hacer uso de técnicas y estrategias para el individuo y su estructura familiar, y reducir la posibilidad de un suicidio.