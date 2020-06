$!Anilesred aboga por que se incluyan intérpretes en los hospitales

Labor de los intérpretes

“Antes los sordos no podían ir a la universidad porque no había quién le interpretara. Si los padres no tenían los recursos para mandar a su hijo a la universidad y pagarle un intérprete a nivel privado, no había forma de que el estudiante fuera a la universidad”, agregó.

Indicó que en el país ha crecido el número de sordos que logran completar una carrera profesional, gracias a la disponibilidad de intérpretes a bajo costo.