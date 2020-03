$!Médicos y enfermeras denuncian falta de insumos para protección

Reiteró que las medidas que tomó el presidente son buenas, pero no garantizan detener el avance de este virus.

Enfermeras

Las enfermeras son las que tienen el mayor riesgo de contagiarse con el coronavirus entre el personal de salud que labora en los hospitales, porque están en primera línea de peligro por la cercanía con el paciente. La afirmación es de Antonia Rodríguez, presidenta del Colegio Dominicano de Profesionales de Enfermería (Codopent), quien denunció que en varios hospitales públicos no hay mascarillas en los hospitales, no hay agua suficiente, no hay gorros, ni batas, tampoco lentes para cubrirse ante esta situación y hay lugares donde los lavamanos están dañados.

En declaraciones a Diario Libre, Rodríguez dijo que en un recorrido y en informaciones recibidas de representantes del gremio, entre los hospitales que están en esa situación están los de Cayetano Germosén, donde las enfermeras se cubren la boca con papel, porque solo les dan dos para la emergencia.

Mencionó también el centro de salud Juan XXIII, de Santiago, el Juan Pablo Pina, de San Cristóbal, el San Vicente de Paúl , de San Francisco de Macorís, así como el Antonio Musa, de San Pedro de Macorís y en el de Elías Piña.

Rodríguez dijo que los pacientes, incluyendo los que están aislados por el COVID-19 están en manos de las enfermeras, porque la mayoría de los médicos se retiraron de los centros asistenciales y a los residentes los han enviado también a sus casas.

“A los R3 (médico en formación de tercer año) los mandaron a sus casas y dejaron un residente en el hospital, pero a las enfermeras las han dejado, estando en riesgo en un 100%”, se quejó Antonia Rodríguez.