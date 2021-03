$!Así es la vacuna de Sinopharm a la que el gobierno de RD dio permiso especial de importación

El Ministerio de Salud Pública otorgó un permiso especial para la importación y uso de emergencia de una de las vacunas desarrolladas por la estatal empresa china Sinopharm contra el COVID-19.

Se trata de BBIBP-CorV, también conocida como Célula Vero y en inglés como Vero Cell, y según los ensayos clínicos tiene una efectividad de un 79 %, después de administrar las dos dosis, pero se desconoce cuánto dudará su protección.

Sin embargo, luego de ser usada en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), estos aseguraron que la vacuna tiene una eficacia de un 86 %, pero no ofrecieron más detalles, según una publicación cronológica del The New York Times sobre la vacuna.