$!Asonahores reafirma compromiso con protocolos de Salud frente al COVID-19

De igual forma, las autoridades hicieron un llamado a los bares y colmadones a seguir acogiéndose a las medidas para que no tengan que enfrentar la Ley 42-01 (General de Salud).

Posición de Asonahores

Alba Russo Martínez, directora legal y de relaciones interinstitucionales de la entidad de Asonahores indicó: "No venimos aquí porque tenemos una queja con relación a los protocolos, todo lo contrario, los protocolos existentes han sido redactados en total colaboración con el sector turístico".

Señaló que el sector empresarial que representa se reúne dos veces por semana con las autoridades de salud para mantener los protocolos.

"No hemos pedido nada en particular, porque no existe una nueva disposición como tal, lo que hemos conversado es un nuevo procedimiento de inspección y lo que corresponde ahora es ver como mejoramos en la inspección y en la certificación. Como nosotros podemos apoyarlos en esa ardua tarea, reconociendo que el sector turístico es un sector sumamente formal", manifestó Russo.