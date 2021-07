$!Aumenta demanda de pacientes sin recursos en programa de altos costos

Tiempo de espera

Por otro lado, Villalba Sajiun aclaró que el tiempo que tarda un paciente en ser aceptado en el programa depende del fármaco que la persona solicite. “Cuando es un paciente nuevo y no hay entrada en este momento para el medicamento entra en lista de espera”, dijo. “La única manera en la que el paciente no reciba el medicamento es que no esté en el catálogo.” La directora explicó que en ese caso el tiempo de espera depende de muchas situaciones relacionadas al medicamento. Cuando el paciente no es nuevo recibe sus medicamentos en menos de cinco días.

Con relación al Tocilizumab, la directora explicó que el medicamento es enviado al hospital Robert Reid Cabral, ya que disponen de una farmacia abierta las 24 horas del día. De esta forma, el familiar del paciente con coronavirus puede recoger el fármaco a cualquier hora con aprobación inmediata.

Villalba Sajiun explicó que en la región norte del país este proceso se realiza a través del hospital José María Cabral y Báez, mientras que actualmente tienen dificultades en la zona sur del país, por lo cual tienen planes de abrir una farmacia del programa en Azua.