$!Aumento de COVID-19 en El Seibo se debe a los “teteos”, según director provincial de salud

El director provincial de Salud Pública de El Seibo, Víctor Joa, explicó este martes que el incremento de casos de COVID-19 en las últimas semanas en esa demarcación, es debido a la aglomeración de personas en los llamados “teteos”.

Dijo que debido a esas aglomeraciones, las personas no cumplen con las medidas de seguridad, como el uso de mascarilla y el distanciamiento social.

“Nosotros hablamos con la gente y les explicamos que deben cumplir con las medidas del uso de las mascarillas, pero la gente no entiende y a la gente no se puede maltratar, ni meterla presa, no hay forma”, se lamentó.

Explicó que en esta provincia la positividad aumentó a un 21 %, pero que en estos días ha estado bajando un poco. Precisó que por día realizan de 200 a 300 pruebas rápidas y PCR.

“La gente se asusta desde que ven que un familiar o un amigo sale positivo y que ha tenido contacto con ellos, viene a hacerse su prueba, pero aun así no dejan de aglomerarse y estar en fiestas”, contó.

El galeno exhortó a las personas que deben llevar a cabo las medidas de distanciamiento y el uso obligatorio de mascarilla.

Pidió a centros públicos, privados y transportistas exigir la tarjeta de vacunación con sus dos dosis aplicadas. “Debemos de aportar con la vacunación de todos por el bien de nuestra comunidad”.

En la actualidad, la provincia de El Seibo registra 1,450 casos positivos de COVID-19, con una positividad de 15.25 %, según el último boletín oficial del Ministerio de Salud Pública.