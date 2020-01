$!Autoridades de Salud montarán triaje en los puntos de entrada y salida del país por coronavirus

Aclara que hay muchos cuadros respiratorios en el país, pero no hay del coronavirus, el cual mata en mayor proporción a las personas que tienen una condición de salud grave, como puede ser la diabetes, hipertensión u otra enfermedad crónica.

De su lado, la representante de la Organización Panamericana de la Salud (OMS/OPS) , Alma Morales, dijo que en la región de las Américas no hay coronavirus circulando y que los cinco casos hasta ahora registrados en los Estados Unidos y Canadá son importados, por lo que la población debe estar tranquila.

“En importante mencionar que estamos en época de cualquier cuadro gripal y no podemos alarmar a la población”.

Neumólogos dicen que no hay necesidad de alarmarse ni por la gripe AH1N1 ni por el coronavirus.

Se puede viajar

En el caso de China, donde en los últimos meses se ha estado viajando con frecuencia, el ministro Sánchez Cárdenas dijo que habló con el embajador de ese país, Zhang Run, y con Rosa Ng, de la comunidad china, quienes decidieron que no se viajara a China para el Año Nuevo Chino, para evitar el contagio de esos visitantes y colaborar con el país en las medidas preventivas.

En el caso de Morales, dijo que la OMS no tiene restricciones de viaje, pero aconseja a los viajeros que verifiquen como deben cuidarse al momento de desplazarse de un país a otro.

Tanto el ministro de Salud Pública, como la representante de la OMS y la presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía de Tórax, Ivelisse Acosta, coincidieron en que los viajes desde y hacia el exterior no se deben suspender, primero, porque no se trata de una situación incontrolable, y segundo, porque los virus están en el aire.

Neumólogos y CMD

En horas de la mañana, representantes de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía de Tórax y el presidente del Colegio Médico Dominicano exhortaron, por separado, a la población a mantener la calma sobre el coronavirus y seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias nacionales e internacionales, para evitar eventualidad relacionada con el nuevo virus.

Acosa, presidenta de la sociedad, dijo que las medidas de control son las mismas que existen para prevenir la influenza que, básicamente se trata de mantener la higiene, que incluye lavado constante de las manos y evitar estornudar a la libre, sobre todo, cuando se tiene personas alrededor.

Hasta el momento no hay tratamiento específico para la enfermedad que ha provocado decenas de muertes y enfermos en China.

La presidenta de la sociedad recordó a la población que en la República Dominicana hay casos de influenza estacional, que algunos pueden ser severos, porque deben estar al día en los esquemas de vacunación, sobre todo los niños, adolescentes, envejecientes y embarazadas, que son los de mayor riesgo.

Sobre los viajes a China y otras partes del mundo, donde se ha confirmado casos de coronarias, los neumólogos dicen que éstos se deben mantener, que no implica riesgo, porque los virus viajan con las personas y que en el caso del 2019-nCoV, como se le denomina al actual, su período de incubación es de 3 a 14 días, por lo que cualquiera lo puede tener y no saberlo.

Opinan que el mundo no se debe detener porque los virus siempre están presentes, que lo que se debe es seguir los consejos que dan las autoridades de Salud.

República Dominicana no está preparada para enfrentar el coronavirus

De su lado, el presidente del CMD, Waldo Ariel Suero, dijo que el país no está en condiciones de salir al frente al coronavirus, porque no existen suficientes hospitales, las salas de aislamientos son escasas y el personal médico no está preparado para enfrentar la enfermedad.

Tampoco existen las rudimentarias que se deben utilizar en esos casos y la población no está educada.

No obstante, asegura que no hay razón para alarmarse, que se debe estar tranquilo y que el gremio está dispuesto a trabajar de la mano con el Ministerio de Salud Pública, cuando se lo solicite.