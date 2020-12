$!Autoridades sanitarias trabajan en protocolo para realización de bodas

Por qué no interrumpieron la boda del Contry Club

Sobre la celebración de una boda en el Country Club en la que participaron centenares de personas sin guardar el debido distanciamiento social, Chú Vásquez explicó que el hecho de que agentes interrumpieran una boda y no lo hicieran con otras obedece al suministro de información.

“Hay actividades que sí llegan a tiempo, muchas veces, y otras que no. Cuando no se actúa es porque no llega a tiempo. Sin embargo, se actuó aunque fue un poco tarde”, respondió al ser cuestionado respecto a la selectividad al momento de las autoridades intervenir durante la celebración de nupcias en donde hay gran cantidad de personas y no se respetan los protocolos sanitarios.

Enfatizó que hay una voluntad del gobierno para controlar para controlar el tema del Covid.