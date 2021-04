$!Casos de difteria se elevan a 20; joven que perdió niña llama a padres a vacunar hijos

Los casos de difteria siguen aumentando en el país que ya suma unos 20 afectados y 10 muertes en lo que va de año.

El caso más reciente es un menor de dos años ingresado en estado de gravedad el miércoles al hospital Robert Reid Cabral, procedente del sector Capotillo.

En la actualidad en el Robert Reid hay ingresados otros tres menores, en el área de Epidemiología, en condiciones estables, informó Clemente Terrero, director del centro de salud.

Uno de ellos es el menor de 1 año y once meses procedente de Hato Mayor, y hermano de una niña de 3 que falleció a inicio de este mes por difteria.

Terrero indicó que el menor se mantiene en condiciones estables, y que todavía están a la espera de los resultados de los análisis para comprobar o descartar la enfermedad.

Pero el diagnóstico de los médicos no logra calmar a Luis Eloy Pérez, padre de los dos menores.

El joven de 26 años, afronta la peor lucha que como boxeador que es, le ha tocado afrontar, pues en menos de 15 días tuvo que enterrar a su hija de 3 años que murió por difteria, y ahora vela por su otro hijo sospechoso de tener la enfermedad.

Ambos niños compartían cama junto a su madre, Yenifer del Orbe y el hijo más pequeña de esta de apenas un mes, en la comunidad Los Mosquitos, de Yamasá cuando la niña desarrolló la enfermedad.

Luis Eloy hoy entiende la importancia de vacunar y llama a los padres a que no se descuiden y protejan a sus hijos.

“Esto es fuerte, es fuerte. Yo les digo a los padres que tienen que ponerles la vacuna a sus hijos porque esta enfermedad está acabando con los niños. Yo no quiero ver a ningún padre pasando la situación que yo estoy pasando. Esto es fuerte, esto yo no lo voy a superar nunca”, expresa.

Luis Eloy tiene una historia de relación compleja con la madre de los niños, de la que está separado.

Cuenta que la mujer le dejó con ambos niños cuando el varón tenía apenas ocho meses. Asumió que los niños tenían todas las vacunas. “Yo pensé que ella, que es la madre, estaba pendiente de eso porque yo tenía que salir a la calle a buscar el pan y ella era la que los atendía”.

A su justificación, le agrega el sentimiento de culpa. Dice sentir mucho remordimiento de saber que su hija, que era la luz de su vida, murió porque no tenía ninguna de las vacunas y que incluso el niño, apenas tenía la de los seis meses hasta que, tras la tragedia, se la completaron.

También se arrepiente de haber dejado que los niños fueran a pasar días con la madre. “Se los mandé un mes hasta que me estabilizara porque encontré un trabajo y no tenía quién los atendiera. Sí me imagino que mi niña se iba a morir no la mando”, indicó.