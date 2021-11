Centros de vacunación poco concurridos y largas filas para pruebas PCR

Uno de los que se presentaron fue un hombre identificado solo como José, quien dijo haberse puesto su segunda dosis en abril y ahora decidió ponerse la tercera “para proteger su salud” debido a que no descarta que los casos de COVID-19 sigan en aumento con el inicio de las festividades navideñas.

Santo Socorro

En el centro del hospital Santo Socorro solo fue una persona a vacunarse durante nuestra estadía y se colocó su tercera dosis.

Luis Manuel Henríquez se puso su primera dosis en febrero, la segunda en abril y estaba esperando pacientemente a que pasaran seis meses para vacunarse con una tercera dosis.

“Yo quería venir hace dos semanas, pero me dio una gripe y esperé dos semanas más”, comentó mientras le atendían.

Paola Pérez, supervisora del centro, dijo que la máxima cantidad de personas que se están formando en fila para vacunarse no sobrepasa de 10 y normalmente van a las 8:00 AM justo antes de irse a cumplir sus obligaciones laborales.

“Los que más están viniendo son de segunda dosis”, confirmó Pérez. La supervisora también comentó que al final de la jornada hacen operativos casa por casa tratando de motivar la vacunación de los que aún no acuden a un puesto gratuito.